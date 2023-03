6 važnih stvari koje svaka žena treba znati o menstruaciji i mjesečnom ciklusu

Unatoč ženskoj emancipaciji i svim pravima za koje smo se uspjele izboriti tijekom povijesti, o nekim se stvarima danas i dalje premalo govori, a među njima je svakako i menstruacija.

Menstruacija ili pak mjesečnica prirodni je i normalan dio života svake žene. Većina žena koje su u reproduktivnoj dobi menstruaciju imaju svaki mjesec, a krvarenje najčešće traje od dva do sedam dana. I koliko god nama to bilo normalno, brojne stvari vezane uz mjesečni ciklus žene diljem svijeta i dalje su velika tabu tema.

Tijekom svog mjesečnog ciklusa svaka žena doživljava velike promjene, fizičke i mentalne, a s obzirom na to da je menstruacija velik dio života svake žene, važno je o njoj znati neke činjenice koje će nam omogućiti da bolje razumijemo sebe i svoje tijelo.

U nastavku ti otkrivamo one najvažnije stvari koje bi svaka žena trebala znati o svojoj menstruaciji i mjesečnom ciklusu općenito.

Mjesečni ciklus nije samo krvarenje

Kada govorimo o našim ciklusima, najčešće mislimo na one dane kada krvarimo. Iako je to najznačajnija faza, to je zapravo samo jedan mali dio cijelog mjesečnog ciklusa žene. Postoji menstrualna faza tijekom koje se odvija krvarenje, ali postoje i folikulska, ovulacijska i luteusna faza. Žensko tijelo uistinu je čudesno i neprestano se mijenja ovisno o fazi u kojoj se nalazi, a svaka od spomenutih faza iziskuje posebnu brigu i pažnju.

Jako je važno pratiti svoj ciklus

Praćenje mjesečnog ciklusa može biti pomalo zamorno, no ono će ti uvelike olakšati brojne stvari. Moćno je znati u kojoj se fazi ciklusa tijelo nalazi i kroz koje promjene prolazi, a to će ti ujedno omogućiti i da bolje razumiješ svoje tijelo. Prema mišljenju nekih stručnjaka, žene bi trebale uskladiti svoju prehranu, fizičku aktivnost i stil rada s ciklusom. Tijekom menstrualne faze, dok traje krvarenje, žena bi se trebala fokusirati na odmor i regeneraciju svog tijela. To podrazumijeva finu hranu, usporeni ritam, spavanje i odlazak u lagane šetnje.

Nakon završetka menstruacije, slijedi folikularna faza koju je dobro iskoristiti za ponovno povezivanje s vanjskim svijetom. Raste razina hormona pa tako i naša ambicioznost. Taj je period dobar izradu planova, pojačano vježbanje i izlaske s prijateljima.

Treća je ovulacijska faza u kojoj se zbog rasta estrogena osjećamo nevjerojatno produktivno. Ovaj je period najbolje iskoristiti za postizanje važnih ciljeva, realizaciju planova ili prihvaćanje novih izazova.

Posljednja, luteusna faza ujedno je i najgora, a nama je poznatija pod nazivom predmenstrualni ciklus (PMS). Razina estrogena na najnižoj je razini, a žena bi se tijekom ove faze trebala više opuštati te smanjiti intenzitet vježbanja. Promjene raspoloženja i u razini energije su uobičajene i česte tijekom ove faze.

Postoje različite metode kontracepcije, a odluka o odabiru nije jednostavna

Danas postoje različite opcije kad je riječ o odabiru metode kontracepcije za zaštitu od neželjene trudnoće i spolno prenosivih bolesti. Međutim, prije donošenja odluke o izboru kontracepcije žena bi trebala biti upoznata sa svim detaljima te prednostima i nedostacima pojedine metode. Riječ je o vrlo osobnoj odluci, a ono što funkcionira za tvoju prijateljicu možda neće funkcionirati i za tebe. Svaka žena trebala bi istražiti sve svoje mogućnosti te kroz razgovor i savjetovanje s liječnikom odabrati kontracepciju koja će joj najbolje odgovarati.

Putem PMS-a tijelo nam šalje određene poruke

Iako postoje neki zajednički simptomi PMS-a kod svih žena, svaka od nas s ovom se fazom nosi drugačije. Kako ističu liječnici, nezdrav način života poput loše prehrane, stresa ili nedostatka fizičke aktivnosti mogu pogoršati simptome PMS-a. Tijekom ovog perioda trebale bismo biti blage prema sebi, usporiti i poslušati poruke koje nam šalje vlastito tijelo. Dok traje krvarenje, žena treba biti fokusirana samo na sebe i na svoje potrebe, a ne na sve drugo.

Način prehrane usko je povezan s menstrualnim ciklusom

Simptomi tijekom PMS-a i same menstruacije usko su povezani s načinom prehrane i razinom stresa stoga je vrlo važno obratiti pažnju na ono što jedemo. Stručnjaci ističu da bi žene trebale pripaziti na unos soli, rafiniranih ulja i šećera jer upravo te namirnice mogu pogoršati simptome. Ako tijekom menstruacije žudiš za slanim ili slatkim, osluškuj svoje tijelo i napravi si zdravi rižoto ili pojedi malo tamne čokolade. Nema nište lošeg u udovoljavanju svojim žudnjama tijekom PMS-a, no s nezdravom hranom ne bi trebalo pretjerivati. Umjerenost je ključna.

Svaka žena najbolje poznaje svoje tijelo

Mjesečni ciklus značajno se razlikuje od žene do žene, a svaka žena najbolje poznaje vlastito tijelo i svoje potrebe. Ako patiš zbog bolnih i obilnih mjesečnica, porazgovaraj sa svojim liječnikom, prati svoje simptome i pokušaj shvatiti signale koje ti tijelo šalje.