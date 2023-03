5 namirnica koje najčešće uzrokuju nadutost

Svi smo jedinstveni pa su takva i naša tijela, a to se često održava na to kakvu hranu volimo i kako reagiramo na nju. No, svima nam je zajedničko da ne volimo nadutost, a većina ljudi se puno češće osjeća naduto nego što bi željeli. Najbolji lijek je izbjegavati hranu koja uzrokuje nadutost, ali ponekad je teško detektirati koja nam hrana smeta jer obično u jednom obroku jedemo nekoliko namirnica.

Nadutost može biti posljedica skupljanja plinova u trbuhu ili prekomjernog rasta bakterija u tankom crijevu. Bakterija fermentira hranu i stvara plin koji uzrokuje nadutost. To znači da ljudi često osjećaju kao da imaju balon u trbuhu. Ljudi se mogu slično osjećati i kada zadržavaju vodu u tijelu, a ovo se obično pojavljuje zbog prevelikog konzumiranja soli. Nadutost i zadržavanje vode nisu samo neugodni i neprivlačni, nego mogu biti boli. Stoga je važno obratiti pažnju na određene namirnice te koliko pijemo vode i krećemo se, a o čemu se točno radi možeš saznati u nastavku:

Povrće iz porodice krstašica

Povrće iz porodice krstašica poput brokule, cvjetače, kelja i kupusa odličan su izvor vitamina C i vlakana, ali mogu izazvati nadutost zbog toga što sadrže rafinoze i fruktane. "Ljudi ne posjeduju enzim za razgradnju rafinoze, složenog šećera koji se obično nalazi u ovom povrću. Kada ove namirnice dođu u donji dio probavnog sustava, bakterije ga fermentiraju i proizvodi se metan, ugljični dioksid i vodik koji stvaraju plinove", objašnjava nutricionistkinja Jennifer Cassetta za Eatthis.com.

Gazirana pića

Mjehurići koje mnogi ljudi obožavaju u gaziranim pićima mogu se nakupljati u želucu što će uzrokuje neugodnost i plinove. Stoga ako želiš imati ravan trbuh i što manje problema najbolje je izbjegavati bilo kakva pića s mjehurićima.

Mliječni proizvodi

Kako starimo, gubimo enzim potreban za razgradnju i preradu mliječnih šećera i zbog toga mnogi ljudi osjećaju nadutost nakon što pojedu mliječne proizvode. Možeš izbaciti jogurt, mlijeko i sir te zatim vidjeti je li se smanjila nadutost. Nakon potpunog čišćenja od mliječnih proizvoda može se polako ubaciti jedan po jedan mliječni proizvod (jogurt, sir..) te vidjeti koji izazva najviše problema, piše Today.com

Namirnice bogate škrobom

Škrob posebno onaj u prerađenim namirnicama poput kruha i tjestenine zadržava vodu. Stoga je vrlo važno odabrati cjelovite žitarice i manje obrađene namirnice poput smeđe riže.

Alkohol

Zbog većih količina alkohola može se usporiti probava, a zbog toga ćemo se osjećati naduti. Alkohol također može zadržavati vodu u tijelu pa se opet povećava osjećaj napuhanosti. Sve se dodatno povećava jer je alkohol dijuretik što dodatno dehidrira tijelo, a kako bi se sve ove posljedice spriječile bilo bi najbolje ograničiti alkohol samo na dva dnevno. Također je dobro nakon svakog gutljaja alkohola popiti vodu.

Korisni savjeti za smanjivanje nadutosti