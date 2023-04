13 načina na koja se ženska tijela mijenjaju s godinama (a kojih se ne smijemo sramiti)

Kada prođeš kroz pubertet, govore ti da će se tvoje tijelo promijeniti. Ako imaš sreće, roditelji su tijekom tog procesa učinili da se osjećaš voljeno i prihvaćeno, vodeći te kroz sve faze promjene i rasta tvog tijela. Ali pubertet nije jedini put kada se naša tijela mijenjaju. Nitko ne govori o tome koliko su prirodne i zdrave naše doživotne hormonalne promjene - one koje uzrokuju opuštanje i boranje naše kože; one koje čine teksturu našeg mesa kvrgavom i neugodnom; one koje mijenjaju naše masno tkivo.

Ove promjene na našem tijelu kako starimo normalne su i donekle su neizbježne. I nemamo se čega sramiti. Što je još važnije, starenje može biti lijepo. Da bismo sebe vidjele na ovaj način, moramo odbaciti društvenu poruku da je starenje loše i da je ono nešto protiv čega se moramo boriti.

Zapravo, istina je da ne moraš odbaciti vlastito tijelo i protok vremena, jer na kraju krajeva - to je bitka koju nikada nećeš dobiti. Jednostavno trebaš biti svoja. Da bismo to učinile, moramo početi razgovarati o svim smiješnim, čudnim i neočekivanim stvarima koje se događaju kako starimo.

Negdje usput - vjerojatno kao dio više milijardi dolara vrijednih pokušaja industrije ljepote i fitnessa da nas posrame jer nismo 'savršene' - te su stvari postale tabu. Ako ne znaš što se događa, možda ćeš vidjeti promjene na svom tijelu kao znakove da ne činiš dovoljno da "ostaneš mlada" - a to jednostavno nije istina. Naravno, možeš sudjelovati u bilo kojem aspektu održavanja ljepote koji ti odgovara, bilo da se radi o estetskoj kirurgiji ili jednostavnom hidratantnom serumu, ali imaj na umu da je sve što odabereš učiniti dovoljno. Jer ti i tvoje tijelo koje se mijenja ste dovoljni.

Kako bi se pripremila i osjećala se manje sama u svemu ovome, napravile smo popis promjena koje možeš doživjeti na svom tijelu kako stariš. Svakako imaj na umu da je svako tijelo jedinstveno i da će raditi svoje. Možda imaš sve ovo ili ništa od ovog ili čak dodatna iskustva koja nisu na ovom popisu. Ali bez obzira na sve, važno je zapamtiti da nisi sama.