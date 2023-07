Zaštiti najmlađe: Kako spriječiti toplinski udar kod djece?

Od 10 ujutro do 17 sati poslijepodne ne bi se uopće trebalo izlagati direktnom suncu te bi trebalo izbjegavati boravak na otvorenom. Ako si prisiljena boraviti vani, potrebno je nositi prozračnu odjeću, šešir i sunčane naočale te se zaštititi zaštitnim faktorom. Naravno, uz sve ovo treba ostati hidratiziran i piti jednu i pol do dvije litre vode. Sve su ovo smjernice koje, usudit ćemo se reći, slušamo već godinama uslijed užarenih ljetnih dana.

No, nerijetko se dogodi da ih u praksi baš i ne primijenimo - ili pak mislimo da smo izdržljiviji nego što jesmo. Netočno. Visoke temperature itekako mogu ostaviti traga na odraslima, ali i na djeci. Zapravo, treba biti posebno oprezan kad se djecu izlaže suncu i bolje se pridržavati hlada. Mališane treba zaštiti na sve moguće načine, a one malo starije treba odgovoriti od odlaska na igralište usred zvizdana. Ni mlađi naraštaji, naime, nisu imuni na toplinsku slabost ili, u najgorem slučaju, toplinski udar.

Podsjetimo, toplinska slabost nastaje uslijed dehidriranja. Osoba će pokazati simptome smušenosti, a mogla bi patiti i od vrtoglavice i mučnine. Uz to, može i povraćati, biti blijeda i jako oznojena te se čak i onesvijestiti. Simptome treba na vrijeme primijetiti, smjestiti je u hladniju prostoriju te rashladiti. Najbolje ju je pozicionirati u ležeći položaj s blago podignutim nogama te joj nadoknaditi gubitak tekućine.

Kako smo već pisali, u vodi rastopi pola čajne žlice kuhinjske soli i šest čajnih žlica šećera i obavezno prati stanje osobe. To vrijedi i za djecu. Oni ove znakove mogu pokazivati ako su bili izloženi neadekvatnim uvjetima, uključujući i trčanje na suncu. Ipak, ne poboljšava li se osobi stanje nakon pola sata, potrebno je zvati hitnu pomoć.

Sve o simptomima toplinskog udara kod djece i kako ga spriječiti - pročitaj u nastavku.

Toplinski udar kod djece

Najgori stadij u kojem se tijelo prestane znojiti pa mu temperatura izmakne kontroli jest toplinski udar. Iako se događa relativno rijetko, već je kod toplinske iscrpljenosti potrebno brzo reagirati kako ne bi došlo do udara. Uobičajeni znakovi toplinskog udara su suha i vruća koža, izostanak znojenja, zbunjenost, vrtoglavica ili nesvjestica. Djetetove riječi postaju nerazumljive, a prati ga uznemirenost. U vrlo se rijetkim situacijama javlja i halucinacija, no imaj na umu da takve osobe ne moraju pokazivati sve znakove, već samo jedan. Veći rizik od toplinskog udara imaju djeca sa srčenim problemima i pretili.

Odmah traži pomoć

Pokaže li tvoje dijete simptome toplinskog udara, hitno ti je potrebna medicinska pomoć - to je definitivno prva stvar koju trebaš napraviti. Nadalje, treba mu skinuti odjeću i staviti mu hladan oblok ili vrećicu leda na stražnji dio vrata, prepone ili pazuh. Kao i kod toplinske iscrpljenosti, potrebno je nadomjestiti izgubljeno i posegnuti za vodom ili izotoničnim pićima. Ponavljamo - vodiš li računa o uvjetima na kojima boravi, nisu velike šanse da tvoje dijete snađe toplinski udar. No valja imati na umu što čak i tada učiniti. Dok ne stigne medicinska pomoć jer se radi o ozbiljnom stanju.

1. korak prevencije - svijetla odjeća i hidratacija

Ne odijevaj djetetu ono što ne bi sebi. Prozračna bijela odjeća, šeširić i šilterica najbolji su izbor kada se u kasno poslijepodne zaputite na otvoreno. Prije 17 sati to nije najpametnije. Čak i ako boravite u zatvorenom, ne zaboravi da je ključno piti vodu. Istim stopama neka, ovisno o dobi, ide i tvoje dijete. Motiviraj ga da svako malo uz sebe ima vodu, a posebno je to važno prije i poslije večernjih aktivnosti poput treninga i igranja. Tako ćeš spriječiti dehidraciju.

2. korak prevencije - hlađenje svakih pola sata

I ovaj se korak odnosi na odrasle, ali i klince. Ako ste već osuđeni boraviti vani, probajte se držati ovog trika. Pola sata budite vani pa se na neko vrijeme sklonite u hladovinu ili u klimatizirani prostor. Ovakva praksa pomaže organizmu da se prirodno ohladi. To se posebno odnosi na one kojima je navika cijeli dan biti na sunčanom dijelu plaže. To nipošto nije dobra ideja - ni za tebe, a ni dijete.

3. korak prevencije - hladan ručnik

Hladan ručnik i hladna boca vode mogu biti dobra prevencija toplinske iscrpljenosti i udara. Osjetiš li da je mališane sunce 'udarilo', smjesti ga u hlad ili klimatiziran prostor, a hladna boca vode neka posluži kao oblog. Zapravo, kao vrećica leda koja se stavi na vrat te sprječava da dođe do najgoreg jer na vrijeme regulira temperaturu. Naravno, još jednom upozoravamo da se tijekom toplinskih valova sunca treba kloniti što je više moguće, koristiti zaštitni faktor i držati se sjene.

4. korak - budi upoznata sa simptomima

Iako bi mogla pomisliti: 'Ma što će to meni, nitko od mojih neće imati toplinski udar', ove je simptome dobro poznavati kako bi mogla pomoći nekome kome je pomoć potrebna. Svaka je minuta tada važna, a potrebno je što prije reagirati. I odgovorno izlagati sebe i dijete suncu. Dalje od užarenih automobila.