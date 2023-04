6 'zabrinjavajućih', ali sasvim normalnih pojava kod novorođenih beba

Kada postaneš novopečeni roditelj, toliko je stvari koje ti se na tvom novorođenom djetetu mogu činiti kao alarm za uzbunu, no zapravo su sasvim normalne i uopće nisu razlog za brigu. I dok su te sve te knjige i tečajevi vjerojatno pripremili za porođaj, neizbježne besane noći i hranjenje koje traje 24 sata dnevno, nisu te pripremili za neke druge, pomalo čudne stvari koje bi te mogle zabrinuti kod tvoje bebe.

Govorimo o eksplozivnoj stolici, čudnim zvukovima koje proizvodi tvoja tek rođena beba, ali i o nasumičnim trzavim pokretima koji te mogu izbezumiti. No, prije nego što otrčiš do telefona da nazoveš pedijatra, sjeti se da su sve te stvari normalne i da, koliko god čudne bile, nisu razlog za brigu.

A u nastavku donosimo nekoliko čudnih i naizgled zabrinjavajućih, ali sasvim normalnih pojava kod novorođenih beba koje brinu sve novopečene roditelje, a ne bi trebale.

Suho tjeme

Ne postoji način da se to zaobiđe - kod gotovo svake bebe tjeme s vremenom postane suho i ljuskavo, i to je potpuno uobičajeno. Dobra vijest je da će svaka suhoća ili ljuskavost obično nestati u prvih nekoliko mjeseci, no uvijek možeš utrljati malo baby ulja na mjesta gdje se ljuska dva ili tri puta tjedno. Doktorica pedijatrije Alanna Levine za The Bump predlaže da to postane rutina prije kupanja bebe i da se ljuskice lagano sastružu češljem. Nema razloga za brigu, osim ako se osip i ljuskanje ne prošire izvan bebinog tjemena, na druge dijelove tijela.

Eksplozivna stolica

Možda je riječ "eksplozivno" pretjerivanje, ali svaki novopečeni roditelj suočit će se s time da bebina stolica nekada doslovno poplavi pelenu, a ponekad može izaći i van nje, jer stolica svakog novorođenčeta obično bude dosta tekuća. "Stolica novorođenčeta uglavnom je tekuća, s teksturom sjemena gorušice", kaže Levine. No i takozvana "eksplozivna" stolica normalna je, sve dok je normalne boje, bilo smeđe, zelene ili žute. Ali ako primijetiš bilo kakve tragove krvi, Levine kaže da je vrijeme da posjetite pedijatra.

Čudni zvukovi

Ako si očekivala samo malo gugutanja i povremeni plač bebe, bila si u krivu. Bebe gunđaju, stenju, frkću i proizvode razne druge smiješne zvukove. Prema doktorici Levine, svi ti čudni zvukovi dolaze iz bebinih nosnih prolaza koji su prilično uski u fazi novorođenčeta, što dovodi do toga da sluz koja se ondje zarobi stvara zvukove. Dakle, ako čuješ čudne zvukove, možda češće moraš očistiti bebin nosić nazalnim aspiratorom. A ako primijetiš da beba ispušta čudne zvukove sa svakim udisajem, to bi mogao biti znak da ima problema s disanjem pa bi trebala što prije posjetiti pedijatra.

Učestalo kihanje

I bebino kihanje sasvim je normalno jer su novorođenčad izuzetno osjetljiva na mnoge stvari na koje smo mi već imuni. Dakle, ako beba kihne, to ne mora značiti da je bolesna, već vjerojatno pokušava izbaciti sve te male strane čestice koje su dospjele u njezin nos. Također, ako izvedeš bebu van, a sunčan je dan, ona može kihati zbog pretjerane svjetlosti. Drugi uobičajeni uzroci kihanja mogu biti uklanjanje viška sluzi ili čak amnionske tekućine iz dišnih puteva. A ako je bebino kihanje popraćeno hroptanjem, neka ju pedijatar pregleda kako bi utvrdio radi li se o alergiji ili nečem drugom što treba liječiti.

Nasumični trzavi pokreti

Bebini nasumični trzaji i spastični pokreti udovima mogu izgledati uznemirujuće, ali i to je normalno. U prvih nekoliko mjeseci beba će se suočiti s mnogo razvojnih promjena, od kojih jedna uključuje usavršavanje refleksa zaprepaštenja. U svakom slučaju, taj će se refleks početi smirivati oko bebinog 3. ili 4. mjeseca. Zapravo, trebala bi se zabrinuti ako beba ne pokazuje nikakve trzaje ili spastične pokrete. Njihov izostanak mogao bi značiti da nešto nije u redu, pa ako beba ne pokazuje nijedan od ovih znakova, razgovaraj s liječnikom.

Otečene genitalije

Ako si upravo rodila dječaka, možda ćeš primijetiti da su njegovi testisi znatno veći nego što si možda očekivala. Zašto je tome tako? Na bebu može utjecati izloženost hormonima u tvom trbuhu neposredno prije rođenja ili bi se u vrećici oko njegovih testisa mogla nakupiti dodatna tekućina. Ali ne brini, to će proći za nekoliko dana. Isto vrijedi i za djevojčicu, koja može imati natečene stidne usne nekoliko dana nakon poroda. U svakom slučaju, natečenost bi trebala nestati nakon nekoliko dana. No ako oteklina ne nestane nekoliko dana nakon poroda, vjerojatno bi trebala posjetiti pedijatra.