Ne možeš zaspati? 5 trikova za lakše preživljavanje vrućih ljetnih noći

Temperature koje premašuju 35 stupnjeva teško su podnošljive tijekom dana, posebice kad trebaš stići do posla ili nešto obaviti u najtoplijem dijelu dana. Već i ptice na grani znaju da bi trebala izbjegavati izlaganje suncu od 10 do 17 sati, a ako ipak moraš van, treba nanijeti kremu sa zaštitnim faktorom, nositi svijetlu odjeću od laganog materijala i najvažnije, dnevno piti najmanje jednu i pol litru vode. Uz to, treba birati lagane obroke, voće i povrće te izbjegavati tjelesni napor po najvećim vrućinama.

No, čak i kad padne mrak, osjeti se da nas prati toplinski val. Temperature često i tijekom noći ostanu iznad 25 stupnjeva pa je teško prozračiti prostoriju i kvalitetno se naspavati. OK, možda ti klima ili ventilator malo pomognu, ali ni oni ne bi trebali puhati direktno u tebe jer bi se ujutro mogla probuditi začepljenog nosa. Ljeto je divno, no ljetne noći znaju biti neugodno tople, a najgore je znaš li da te sutradan čeka naporan dan.

Kako si onda pomoći? Britanski Vogue konzultirao je stručnjaka za spavanje pa su izdvojili nekoliko savjeta uz koje bi si mogla olakšati 'tropske' noći.

