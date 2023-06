Vježbanje ne mora biti muka: 6 zabavnih aktivnosti koje 'tope' najviše kalorija

Vježbanje ti ne treba biti mrsko. Iako je najteže početi, s vremenom ćeš shvatiti da ti redovita tjelesna aktivnost donosi puno blagodati – od boljeg raspoloženja do čvršćeg sna. Ako se još nisi trgnula, sad je pravi trenutak jer su pred nama dugi dani koje je šteta potratiti u kući. Kreni od polusatnih šetnji svakog dana. One će te aktivirati, a uz to ćeš sagorjeti i nešto kalorija. Najvažnije je steći naviku kretanja i biti joj dosljedan pa će kasnije sve ići lakše.

Iako naravno nema ničeg lošeg u privatnim ili grupnim treninzima, nekima oni jednostavno nisu primamljivi. U zdraviji život kreni s aktivnostima koje možeš izvoditi sama, a uz koje ćeš gubiti kalorije. Zabavne su i opuštaju pa nema izgovora za nebavljenje sportom.

"Cilj je pronaći aktivnost koju volite i raditi je dosljedno", objašnjava dijetetičarka Amy Goodson za Women's Health. To vrijedi uvijek, a posebice onda kada nastojiš izgubiti koji kilogram. Naravno, pritom je važno biti sto posto posvećen tjelesnoj aktivnosti, ali i paziti što i koliko jedeš.

Sunce nas mami van pa izdvajamo zabavne aktivnosti koje sagorijevaju dosta kalorija! Još važnije je to što ćeš se nakon njih dobro osjećati.