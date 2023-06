Vježbanje ne mora biti muka: 6 zabavnih aktivnosti koje 'tope' najviše kalorija

Vježbanje ti ne treba biti mrsko. Iako je najteže početi, s vremenom ćeš shvatiti da ti redovita tjelesna aktivnost donosi puno blagodati – od boljeg raspoloženja do čvršćeg sna. Ako se još nisi trgnula, sad je pravi trenutak jer su pred nama dugi dani koje je šteta potratiti u kući. Kreni od polusatnih šetnji svakog dana. One će te aktivirati, a uz to ćeš sagorjeti i nešto kalorija. Najvažnije je steći naviku kretanja i biti joj dosljedan pa će kasnije sve ići lakše.

Iako naravno nema ničeg lošeg u privatnim ili grupnim treninzima, nekima oni jednostavno nisu primamljivi. U zdraviji život kreni s aktivnostima koje možeš izvoditi sama, a uz koje ćeš gubiti kalorije. Zabavne su i opuštaju pa nema izgovora za nebavljenje sportom.

"Cilj je pronaći aktivnost koju volite i raditi je dosljedno", objašnjava dijetetičarka Amy Goodson za Women's Health. To vrijedi uvijek, a posebice onda kada nastojiš izgubiti koji kilogram. Naravno, pritom je važno biti sto posto posvećen tjelesnoj aktivnosti, ali i paziti što i koliko jedeš.

Sunce nas mami van pa izdvajamo zabavne aktivnosti koje sagorijevaju dosta kalorija! Još važnije je to što ćeš se nakon njih dobro osjećati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Plivanje

Ljeto je pred vratima pa, imaš li prilike, vikendom posjeti bazen ili obalu. Plivanje je opuštajuće i zabavno, a aktivira cijelo tijelo. Dobra je kardio vježba koja bi mogla otopiti kalorije i pomoći ti u izgradnji mišića. Prsno ili leptir plivanje može ubrzati gubitak kalorija, i to toliko da, prema WorldHealthu, u samo 30 minuta treninga plivanja možeš potrošiti od 367 do 404 kalorije. Svaki zaveslaj zapravo je vježba otpora koja s vremenom povećava kondiciju i izdržljivost.

Preskakanje užeta

Starijim generacijama preskakanje užeta bila je jedna od omiljenih igara. No, možda bi i u odrasloj dobi trebala posegnuti za ovom aktivnosti jer će ti svakodnevni skokovi ojačati listove i gležnjeve te kondiciju. U početku bi ti moglo biti zamorno, ali nakon nekog vremena mogla bi osjetiti da si ojačala i da se pravilnije držiš. Ova je igra odlična za sagorijevanje kalorija, a preporuka je da kreneš sporo i u setu skačeš po dvadeset do trideset sekundi nakon čega slijedi pauza. Kad to savladaš, možeš poraditi na brzini i nizati veći broj ponavljanja kako bi i potrošnja bila veća.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Zumba

Zumba je sve popularnija i u gotovo svakom gradu postoje organizirani satovi. Kombinacija tjelesne aktivnosti i latino glazbe zabavna je, a uz to troši kalorije. Tijekom jednosatnog sata zumbe možete sagorjeti prosječno 500 do 800 kalorija, navodi Women's Health. Potrošnja ovisi o pokretima koje izvodiš, intenzitetu, ali i dobi. Ipak, sve dok si svjesna slatke muke uz glazbu, rezultati neće izostati.

Penjanje

Tečajevi penjanja dobra su prilika za upoznavanje novih ljudi, ali i mršavljenje. Pokreti koje bi trebala izvoditi uz nadzor voditelja/stručnjaka aktiviraju gotovo cijelo tijelo. Kombinacija je to aerobnog rada i vježbi snage, a zbog visokog intenziteta treninga bit će povećana potrošnja kalorija. Women's Health procjenjuje da sat penjanja sagorijeva od 480 do 660 kalorija. Naravno, prije nego što se okušaš u penjanju trebala bi tijelo priviknuti na tjelesnu aktivnost. No ako si već u sportu, ovo ti može biti sjajan novi hobi.

Trčanje

Jasno, i trčanje sagorijeva dosta kalorija, prema nekim procjenama od 566 do 800 po satu. Ipak, s tim treba oprezno i postupno pa ako si početnica, intervale trčanja izmjenjuj s intervalima laganog trčanja ili hodanja. "Ako tek počinjete trčati, držite omjer rada i odmora 1:2 što znači da se 'odmarate' dvostruko dulje nego što ste trčali", preporučuje osobna trenerica. Za one naprednije, treba reći da ujednačeni tempo trčanja doprinosi bržem 'topljenju' kalorija.

Bicikliranje

Vožnja biciklom mnogima je omiljena ljetna aktivnost. Iako na mahove može biti zamorno, neprocjenjiv je osjećaj vjetra u kosi i opuštanja koje bicikl pruža. U 30 minuta vožnje bicikla mogla bi otopiti od 200 do 400 kalorija – pa i više, no to ovisi o tvojim predispozicijama i brzini 'pedaliranja'. Redovita vožnja biciklom može ti pomoći u gubitku kilograma i aktivirati te, a studije su potvrdile da ova zabavna aktivnost smanjuje rizik od srčanih oboljenja i dijabetesa. Ne moramo ti ni govoriti da je vožnja bicikla do posla savršen način uštede goriva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Je li to dovoljan motiv da već danas nakon posla izađeš u prirodu i (p)ostaneš aktivna? Isplatit će se.