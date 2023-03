Kod njih nema drame: 7 stvari koje samopouzdane žene rade drugačije od ostalih

Samopouzdanje je jedna od najsnažnijih osobina, a najčešće se može odmah uočiti kod neke osobe. Samopouzdane žene su one koje su sigurne u sebe i u svoje vrijednosti te nikome ne dozvoljavaju da ih omalovažava, no istovremeno vjeruju u druge i vesele se tuđim uspjesima.

One nisu kraljice drame, a brojne stvari rade drugačije od drugih zbog čega su uzor i inspiracija mnogima oko sebe. Kod njih je drama svedena na minimum, a druge žene ne smatraju konkurencijom, već ih podržavaju i poštuju.

Izvor: Giphy

Na sreću, samopouzdanje se može steći upornim trudom i radom na sebi, a o tome koliko je važno govore i brojne studije koje su potvrdile da su samopouzdani ljudi i uspješniji, više zarađuju i brže napreduju.

Upravo zato, od samopouzdanih i karizmatičnih žena sve bismo mogle nešto naučiti, ali i usvojiti jednostavne navike koje one svakodnevno prakticiraju. Što to samopouzdane žene u čijem životu nema drame rade drugačije pročitaj u nastavku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Vesele se uspjesima svojih prijateljica i kolegica

Bilo da je riječ o poslu iz snova ili napretku u karijeri, zarukama ili fantastičnoj figuri, radost drugih žena je i njihova radost. One nikad nisu ljubomorne na uspjehe i postignuća svojih prijateljica, već ih slave. Takve žene naprosto ne razumiju smisao mržnje prema drugim ženama jer znaju da svaku ženu čiji su trud i rad donijeli rezultate treba slaviti i biti ponosan na njih.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Jako su dobre prijateljice

Prava je privilegija imati jednu takvu ženu u svom životu jer su one istinski dobre i velikodušne prijateljice. Spremne su biti tu u svakom trenutku, u dobru i u zlu, a ne samo kada im nešto zatreba. One su spremne izdvojiti svoje vrijeme da slušaju i podrže žene do kojih im je stalo.

Izvor: Giphy

Nisu zlobne

Zlobni komentari, izrugivanje i kolutanje očima nisu u njihovom stilu. One žele da se žene oko njih izgledaju i osjećaju sjajno. Nije im u interesu ponižavati druge kako bi sebe uzdigle, a kada drugima treba malo poticaja, one su prve koje će ga ponuditi.

Na druge žene ne gledaju kao na konkurenciju

Kada su sa svojim uspješnim i lijepim prijateljicama ili karizmatičnim kolegicama, one na takve žene nisu nimalo ljubomorne niti na njih ne gledaju kao na konkurenciju. One se ponose vrlinama svojih dragih žena i jer znaju da je naša snaga u zajedništvu, a ne u prepiranju i suparništvu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Izvor: Giphy

Potiču i podržavaju snažne i pametne žene

Samopouzdane i karizmatične žene uvijek će s oduševljenjem dočekati uspjehe tuđih žena. Uspješne i pametne žene veliko su im nadahnuće i s radošću ih podržavaju.

Izvor: Giphy

Uvijek su spremne pomoći mlađim i manje iskusnim ženama

Ove žene nikad se neće osjećati ugroženo zbog mlađih djevojaka te njihove ljepote i ambicioznosti. Naprotiv, one su zahvalne jer s njima mogu podijeliti svoja iskustva i naučene lekcije i na taj im način pomoći da ostvare svoje ciljeve i snove.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Ne osuđuju

One jako dobro znaju razliku između konstruktivne kritike i osuđujućih komentara. Podržavaju sve žene, bilo da su domaćice, umjetnice ili karijeristice jer znaju da svaka žena ima pravo odabrati svoj put. One snažno podržavaju slobodu osobnog izbora, bilo da je riječ od načinu odijevanja, izboru partnera, načinu života ili pak političkim stavovima i prehrani.