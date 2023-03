Ovo su znakovi da imaš samopouzdanja, iako možda tako ne misliš

Puno smo puta pisali o tome kako prepoznati osobu nesigurnu u sebe. Ona će si rijetko kad priznati uspjehe, za sve će okrivljavati sreću, bit će uvjerena da nije dovoljno dobra, a kad se nađe u nekoj nepoznatoj situaciji ili nepoznatom društvu, vjerojatno će poželjeti propasti u zemlju. Ili će nervozno 'čeprkati' po mobitelu. U svakom slučaju, nije neobično osjećaš li se nesigurno, posebice ako si odrastala u okolini koja ti nije dala da se istakneš, izboriš za sebe i jasno izražavaš stav. Put do samopouzdanja ne ide preko noći i većina ljudi u nekom je trenutku života bila nesigurna.

No, kako izgledaju i djeluju samopouzdani ljudi? Za njih se obično kaže da zrače. To nipošto ne znači da su samopouzdani ljudi egocentrici. Upravo suprotno – oni su svjesni da vrijede, ali se pritom ne postavljaju kao da vrijede više od drugih. Bi li za sebe rekla da si samopouzdana? Ovi znakovi pokazuju da jesi .- i više nego što misliš!

Svjesna si svojih vrlina, ali i slabosti

Oni koji ne žele priznati da su pogriješili ili da imaju mana (a svi ih imamo i na njima možemo raditi), obično su jako nesigurni. Slikovito: takve osobe 'gaze' druge da bi uzdignuli sebe i kao se dokazali. Samopouzdana osoba nema se potrebu uzdizati i uvijek proturječiti. Ne, ona je svjesna u čemu je dobra, i to si priznaje – i sebi i drugima.

No, od svojih postignuća ne radi show niti ih stavlja u prvi plan. Svjesna je da je dobra, ali zna da može biti još bolja – konstantno radi na sebi kako bi izbrusila vještine. Ne bježi ni od stvari koje joj idu lošije, spremna je učiti i iz izazova izvlači najviše. Samopouzdane osobe nastoje se usavršavati, ali i realno sagledati svoje sposobnosti. Ne ide ti neko područje? Nema veze, no ipak ćeš tjerati do određene granice.

Daješ i drugima da dođu do riječi

Ja magarac? Baš tako – nesigurne i pritom toksične osobe sebe stavljaju u prvi plan jer su njeni problemi uvijek najveći. No samopouzdana osoba zna da je aktivno slušanje jednako važno koliko i govor. Ti ne želiš zasjeniti druge nego im dati prostora da i oni progovore i nastojiš ih razumjeti. Ne djeluješ pretenciozno. S druge strane, znaš se i obraniti i iskomunicirati problem. Kod tebe je sve u nekom balansu. Ne daš da te se gazi, ali ni ti druge ne gaziš.

Ne tražiš potvrdu drugih

Tebi nije važno hoće li ti 100 ljudi čestitati na diplomi, napretku ili drugom važnom koraku. Uz sebe imaš krug ljudi kojima si zahvalna, oni, a ti znate kroz što si prošla kako bi uspjela i nemaš se potrebe stalno nadmetati i natjecati. Jer, kao što smo rekli, ne sumnjaš u sebe i ideš naprijed.

Podnosiš konstruktivne kritike

Istini za volju, rijetko kome je baš super kad ga netko kritizira, no samopouzdani ljudi ne dopuštaju da ih mišljenje drugih poljulja. Štoviše, s vremena na vrijeme drago im je primiti konstruktivnu kritiku nekoga koga cijene jer jedino tako mogu postati još bolji. Uostalom, učimo cijeli život, zar ne?

Znaš kad se trebaš ispričati

Nije ti problem reći da si pogriješila i snositi odgovornost. Isto tako znaš da se ne treba svima uvijek ispričavati jer mu se – jednostavno – nemaš za što ispričavati. Taj koji od tebe traži ispriku čak i onda kad za to nema potrebe obično te želi nasamariti, a ti nastojiš očuvati svoje mentalno zdravlje i ne dopuštaš da manipuliraju tobom. Put do takvog načina razmišljanja vjerojatno je bio popločan brojnim lekcijama i pogreškama. No, baš si sad tu gdje jesi. I ne staješ.