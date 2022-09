Retrogradni Merkur počinje 9. rujna: Evo na koje će znakove najviše utjecati

Retrogradni Merkur vraća se (na nesreću mnogih) i nestašniji je nego ikada. Iako je Merkur planet komunikacije i logike, postoji strana ovog pametnog planeta koja je više loša nego dobra, a ta strana ponovno izlazi na vidjelo od rujna do listopada ove godine i najviše će utjecati na četiri horoskopska znaka. Iako retrogradni Merkur neće početi prije 9. rujna, vjerojatno već osjećaš učinke ovog nezgodnog tranzita - Merkur je 20. kolovoza ušao u predretrogradnu sjenu, što polako počinje povećavati razinu zbunjenosti i komplikacija, posebno ako si rođena u znaku Ovna, Blizanaca, Djevice ili Vage.

Međutim, kada Merkur postaje retrogradan, mogla bi ući u zaista čudno razdoblje. Retrogradni Merkur je rijetko kada dobro vrijeme za započinjanje nečeg novog, pa umjesto da očekuješ da će se sve odvijati prema planu, možeš očekivati ​frustrirajuća kašnjenja i pogrešnu komunikaciju koja će spriječiti tvoj napredak. Srećom, često kada se osjećaš izgubljeno, postoji mogućnost da ćeš naletjeti na nešto nevjerojatno i neočekivano.

Budući da je Vaga horoskopski znak harmonije i ravnoteže, ova retrogradnost će imati dubok utjecaj na tvoje odnose. Dok Merkur "retrogradira" kroz Vagu, to bi moglo dovesti do nesporazuma. Međutim, moglo bi doći do velikih zaokreta u Merkurovom retrogradnom putovanju 23. rujna, kada Merkur ponovno uđe u analitičku Djevicu orijentiranu na detalje. Ova faza mogla bi dovesti do nereda, osobito ako nisi dobro organizirana. Iako ova retrogradnost može biti frustrirajuća, ona ima moć pomoći horoskopskim znakovima koji, iako će najviše osjetiti da je Merkur retrogradan, ipak mogu promijeniti svoj život na bolje. Evo i kako.