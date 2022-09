Mjesečni horoskop za rujan 2022. : Stiže i retrogradni Merkur, a mogući su i problemi s financijama

Rujan je stigao, a čini se kako neće biti nimalo lagan. Naime, Retrogradnim planetima se pridružuje i Merkur, pa ćemo osjetiti pritisak usporavanja. Završni aspekt Saturna i Urana nagovještava dodatne probleme s financijama i mogući zadnji ciklus kovida. Unatoč frustracijama zbog ograničenih resursa, koje svi proživljavamo, pažljivo donosite odluke i to samo na temelju provjerenih podataka.

OVAN

Svi vanjski (spori) planeti su retrogradni, a prije nego što to napravi i Merkur, čiji retrogradni hod se osjeća više, trebaš donijeti sve važne zaključke i obaviti pregovore s važnim partnerima. Venera iz vatrenog Lava prelazi u diskretniju Djevicu (5.), pa se ljubav izražava suzdržanije, ali se intenzitet osjećaja može i povećati, naročito sredinom mjeseca.

Pun Mjesec u Ribama (10.) traži od tebe psihološki mir; uspiješ li u tome, naći ćeš uspjeh u novčanim rezultatima rada. No, moraš znati svoje granice. Od 23., Sunce je u Vagi, pa su partnerski odnosi u fokusu. Možda si malo zbunjena velikim brojem informacija tih dana, a želja za skladom u glavnom odnosu može dovesti do traženja nečeg čime bi to kompenzirala.

Mladi Mjesec u Vagi (25.) donosi relativno optimistično raspoloženje, ali nagovještava i početak najnapetijeg razdoblja u godini. Naime, od 15., pa do kraja listopada, traje završni napeti aspekt između Saturna i Urana, a on se pojavljivao sa svakim velikim valom virusa korone i posljedičnim društvenim ograničenjima. Tvoje osobne financije i povezani ciljevi bit će opet na udaru. I dalje propituješ svoje osobne vrijednosti, pa zadnji dani mjeseca traže snalaženje i korištenje dobrih planetarnih vibracija, ali bez puno ulaženja u rizik. Vjeruj svojim instinktima.

Mjesečni aspekti

Dobro raspoloženje u prva dva dana, koje možeš iskoristiti za puštanju u pogon odlične ideje, može biti razkog što baš i ne slušaš upozorenja partnera (na poslu ili privatnog), jer ti optimizam daje dovoljno sigurnosti (2.-4.). No, brzo ćeš svakog uvjeriti u ispravnost svojih zamisli, iako i savjet druge osobe pridonosi na najbolji način. Ako je riješ o privatnoj vezi, uživate u odličnoj komunikaciji. Venerin ulazak u Djevicu pokazuje da znaš šarmirati i na radnom mjesti, ali iskoristi ovaj tranzit i za obavljanje važnog razgovora sa šefovima ili traženje njihove potpore. Samo sve završi prije 10., jer tada Merkur kreće u retrogradni hod, a tada kreću nesporazumi i teškoće baš u komunikacija s partnerima. Nastoj biti jasnija ili, ako je problem na drugoj strani, pokaži strpljivost dok ti nerazumljivo objašnjavaju što žele. Pun Mjesec (10.) traži da dobro promisliš u sebi i doneseš dobru odluku na poslu, pa ćeš imati razloga i za neko novčano veselje (11.-12.). Budi hrabra i inventivna.

Računaj, ipak, da od 15. kreću ograničenja koja su van tvoje kontrole, a utjecat će na ostvarenje planova, sve zbog financijskih ograničenja - ili neki dug može biti razlog nesuglasica s prijateljem. Strast na poslu pokaži radom, iako bi susret s nekom osobom mogao probuditi i druge osjećaje (16.-17.). Za mišljenje drugih baš i ne mariš (18.-19.), vjerojatno jer snažnim naporom postižeš profesionalni uspjeh, uz dobar financijski učinak. Nemoj se začuditi ako bude i druge vrste uzbuđenja (19.-20.)!



Na dan kad Sunce uđe u Vagu (23.), spaja se s Merkurom; nešto što ti je rečeno ne samo da nije po tvojoj volji, već nikako ne prihvaćaš kao točno. U sljedećim tjednima otkrit će se prava pozadina svega, pa ćeš to stalno imati na umu. Moguće je da je riječ o nekom prigovoru. Merkur se isti dan vraća u Djevicu i morat ćeš ponovo provjeriti i odraditi posao za koji si mislila da je iza tebe. Provjeri sve detalje, malo uspori, ali nemoj se zadržavati u fantazijama i nerealnim očekivanjima, jer te mogu dekoncentrirati (23.-24.). Mladi Mjesec u Vagi (25.) poziva te da napraviš što više, naročito na poslu; istovremeno označava novi ciklus u važnom odnosu. U danima 25.-30. odlično usmjerenim naporima dovrši važan plan.

Te strasti pokaži naročito 25.-26., uz povoljne aspekte, ali tu može biti i seksualnih zadovoljstava, iako ti je karijera u prvom planu, uz puno emotivnog angažmana. Dobre procjene i istraživanje svih važnih detalja pomoći će ti napraviti ono što moraš ponovo odraditi. Ipak, zadrži red u važnom odnosu, jer te partner upozorava na prave vrijednosti, koje si malo zaboravila. Venera ulazi u svoju Vagu i tvoje polje partnerstva, pa se prepuštaš ljubavnim zadovoljstvima i hedonističkim uživanjima udvoje (29.). Mjesec završava malom konfuzijom, zato ne gubi koncentraciju na radno mjestu.

Povoljni dani: 1.-2., 3.-4., 11.-12., 19.-20., 25.-30., 25.-26., 27.-28.

Izazovni dani: 2.-4., 15,-30., 16.-17., 18.-19., 23., 24., 26.-27., 30.

Napomena: znate li svoj podznak, uvijek pročitajte i tu prognozu jer vam, ovisno o životnoj dobi, može više odgovarati.