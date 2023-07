Uvijek sa stilom: Ovi horoskopski znakovi odišu elegancijom

Sigurno si barem jednom čula nekoga kako kaže da ovaj ili onaj ima elegancije. Uvijek dobro kombinira boje i komade, nosi ih samouvjereno i zrači profinjenošću. Kad negdje dođe, sve ostavlja bez daha. To ne znači da je ta osoba ima dizajnerske kombinacije nego da jednostavno zna što 'isfurati' u kojoj prigodi, kako se ponašati i kako ostaviti dobar dojam.

Neki horoskopski znakovi uvijek dolaze sa stilom i odišu glamurom. Ne pretjeruju niti se pretvaraju – elegancija im, izgleda, dolazi prirodno.

Evo u kojim znakovima se rađaju zvijezde večeri!

Škorpion

Škorpioni kao da imaju dvije strane – znaju procijeniti trenutak i ljude i prema tome se ponašati. Pažljivo biraju riječi, ali i modne kombinacije čime zaslužuju divljenje. To ne znači da su pasivni: obruši li se netko na njih, uzvratit će im, no pažljivo će birati trenutak.

Jarac

Jarci nekad pogriješe s modnim kombinacijama ili bojama spoje nespojivo. Ipak na ovom su popisu jer se ističu svojim elegantnom i uljudnom komunikacijom. Uvijek imaju plan B i znaju spasiti stvar pa se ljudi vole na njih osloniti. Promišljeni su te se uzdižu intelektom.

Lav

Kad se Lav pojavi, ne možeš ga ne zapaziti. Uvijek 'pogađa' sa stajlingom, a njegov istančani ukus odmah će ti reći je li nešto top ili flop. Povedeš li Lava sa sobom, nećeš pogriješiti. Čak i kad je u ležernim odjevnim kombinacijama, Lav ostavlja dobar dojam iako katkada pretjera s kićem. Osim toga on zna s ljudima i kao da je predodređen za rukovodeće pozicije.

Djevica

Djevice o svemu razmišljaju unaprijed jer vole planirati do najsitnijeg detalja. Baš zato jako paze na svaku sitnicu na modnim kombinacijama. Je li sve ispeglano, je li frizura postojana, pašu li te cipele uz tu majicu – to su pitanja kojima će Djevica posvetiti vrijeme. One, naime, vole sve zasjeniti i čuti komplimente.

Vaga

Vaga ima istančan ukus i profinjene manire. Kod njih je život u balansu, dobro predviđaju i pronalaze rješenja. Imaju moć spojiti druge jer pozitivno utječu na okolinu. Možda nisu vrsne modni stilistkinje, ali eleganciju ostvaruju ponašanjem i energijom koju ostavljaju.

Bik

Zemljani Bik ljubitelj je luksuza pa ga možemo proglasiti pobjednikom ove liste. Cijene estetiku, vole promisliti o modnim kombinacijama i sve ostave bez teksta. Vjenčanje, dan na poslu ili izlet – Bik će gracioznost spojiti s udobnošću. Zato se za njima ljudi često okreću.