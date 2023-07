Oh, la, la: 3 horoskopska znaka koja bi ovo ljeto mogla sresti ljubav svog života

Kako su dani dulji i temperature sve više ljudi počinju više razmišljati o ljubavi i zabavi. Tada su sunčeve zrake najsjajnije pa nije neobično što samci žele otvoriti svoje srce i ludo se zaljubiti.

Ljubav je najjača emocija i ono što žele osjetiti u različitim životnim odnosima. Ipak najbolje je kada ljubav postoji u vezi i braku te dvoje ljudi mogu lakše i s puno nježnosti ploviti kroz život i nedaće koje donosi. Astrologija zna da su uvijek neka razdoblja bolja za određene horoskopske znakove, a i ovo ljeto će biti tako.

Sljedeća tri horoskopska znaka kako predviđa astrologija, mogli bi osjećat posebnu sreću jer bi ih mogla pogoditi Kupidova strelica. Ovo bi ljeto mogli upoznati pravu ljubav i doživjeti avanturističko putovanje.

Vaga

Vage su poznate po žudnji za pažnjom kada su zaljubljene, ali ovo ljeto će im ipak biti jako važne potrebe i interesi partnera. Čak više nego vlastite. Inače toga nisi i svjesna, a sada će ti njegova radost biti vrlo važna. Također ćeš tek biti iznenađena kad shvatiš koliko si toga sposobna postići u ljubavi. No ovo ljeto ćeš ipak poželjeti biti u središtu pozornosti zajedno s osobom koju voliš. Nesigurnost će nestati, a ljudi oko tebe će pokazivati suosjećanje i velikodušnost.

Još jedna važna stvar će se dogoditi ovo ljeto, neće te biti briga što drugi ljudi misle. Ljubav koja bi ti se mogla dogoditi ovo ljeto dat će ti samopouzdanje s kojim ćeš se osjećati kao da možeš osvojiti svijet. U jednom trenutku ćeš prestati osuđivati i postati tolerantna, a onda ćeš znati da te ljubav preplavila. Prava ljubav će ti pomoći da lakše izraziš svoje misli i prestaneš tražiti potvrdu drugih ljudi.

Strijelac

Doživjela si puno padova, ali uvijek postoji vjerojatnost da ovaj put uspiješ. Ovo je upravo ono što ti treba i što će ti ovo ljeto donijeti osmijeh na lice. Imaš jako puno energije i lako ćeš se opustiti te će se dogodiit promjene. Ovo ljeto mogla bi upoznati osobu koja će te upotpuniti, nećeš više čekati i ostvarit ćeš svoje ciljeve. Nova osoba postat će prioritet, a tebe će to natjerati da otkriješ tko si, bit ćeš ranjiva i osjećat ćeš se dobro zbog toga.

Strijelci su poznati kao ljudi koji imaju puno energije i sigurno si i ti vrlo pustolovna. No ovo ljeto ćeš biti drugačija - brižna, ljubazna i puna ljubavi. Postat ćeš otvorenija i raširit ćeš krila ljubavi, stoga je vrlo važno da vjeruješ svojim instinktima. Sada možeš potpuno vjerovati drugoj osobi i osjećaš ćeš samo kako se zaljubljuješ. Kada jednom otkriješ svoju srodnu dušu sve će biti lakše. Sada će se smiriti slobodni duh, a pokazat ćeš više strpljenja i razumjet ćeš tuđe osjećaje. Priotiteti bi ti se mogli promijeniti. Imat ćeš jasnu sliku tko si i što osjećaš, a možda ćeš samo htjeti provoditi vrijeme s tom jednom osobom i željet ćeš mu reći sve svoje ideje i osjećaje.

Ribe

Ljeto 2023. moglo bi napokon donijeti oslobođenje od prošlosti i prepuštanje pravoj ljubavi. Sigurno si svjesna toga da možeš biti jako tvrdoglava. Ljubav će te preobraziti i postat ćeš otvorena za nova iskustva, ali ćeš izaći iz granica komfora. Također ćeš naučiti što znači kompromis i što želiš u ljubavi. Sigurnost i vjera u sebe će ljubav će učiniti ljepšom. Napokon ćeš uživati u ljubavi i shvatiti tko si.

Počet ćeš drugačije shvaćati sebe, a to je snaga koja će se pojaviti iz ljubavi. Zbog ove ljubavi srušit ćeš sve zidove oko sebe i otkrit ćeš ranjivost, ali i osjetiti dubinu svih osjećaja. Ovo bi ljeto mogla shvatiti kako je ljubav najvrjednija jer ćeš napokon otkriti kome možeš pokloniti povjerenje i pokaziti svoju ranjivost. Zapravo oduvijek si bila zaljubljena u koncept ljubavi i pokušala si izgraditi zemlju snova no često te dovelo do boli jer se fantazije nisu ostvarile.