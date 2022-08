Umišljaju bolesti i pripisuju si dijagnoze: Ovo su najveći hipohondri u horoskopu

Gotovo svi poznaju barem jednu osobu koja pretjerano brine o svom zdravlju. Tu ne mislimo na one koji redovito obavljaju preventivne preglede i posjete liječnika čim je potrebno, već na one koji paničare zbog obične prehlade, koji si sami prepišu dijagnozu i neprestano pretražuju internet kako bi vidjeli što im je.

Poremećaj ovog izrazitog straha naziva se hipohodrija - pojedinac misli da, znoji li se, pati od neke teške bolesti, da boluje od nečega o čemu je čitao ili slušao, često je emocionalno rastresen i previše analizira svoje zdravstveno stanje.

No, astrologija kaže da su neki horoskopski znakovi skloniji hipohondriji od ostalih. U nastavku donosimo koji su to i kako to prepoznati.