Stiže ljetni solsticij: Evo što u ljubavi čeka svaki horoskopski znak

Prvim danom ljeta službeno se smatra dan ljetnog solsticija, a ove godine on pada 21. lipnja. Započinje novo godišnje doba, završava vladavina razigranih Blizanaca i započinje vladavina senzibilnog Raka. Ujedno je to i najdulji dan u godini, a nakon tog datuma dani se skraćuju.

U astrologiji, ljetni solsticij predstavlja važan trenutak, osobito kad je riječ o našim ljubavnim životima. Sunce otkriva naše najdublje želje, a povezivanje Merkura i Marsa daje nam motivaciju da razgovaramo o svojim najdubljim emocijama i da realiziramo svoje najskrivenije strasti.

Ljeto u mnogima budi nadu, otvara nove mogućnosti i prilike za romansu te unosi dašak uzbuđenja u naše živote, a u nastavku otkrij što to znači za tvoj horoskopski znak.

Ovan

Voliš se zezati i dobro zabavljati s osobom koja ti se sviđa. Primjerice, možda ćeš sa svojom simpatijom odigrati pikado, a onaj tko izgubi plaća rundu pića u baru. Takve vrste aktivnosti odličan su način da se bolje upoznate. Par koji igra zajedno, ostaje zajedno.

Bik

U posljednje vrijeme život ti je bio prilično stresan i nema naznaka da će se uskoro smiriti, a sve to odražava se i na tvoj odnos. To je razlog više da preuzmeš inicijativu i da isplaniraš kratki vikend izlet u spa resort za sebe i svog dragog. Masaža za parove ili vruća kupka omogućit će vam da se opustite i riješite napetosti koje su nastale između vas dvoje.

Blizanci

Dobivaš puno pažnje od drugih, budući da sunce ističe tvoje jedinstvene kvalitete i osobine ličnosti. Otkrit ćeš da ljudi žele više saznati o tebi i tvojim interesima. Sve to pozitivno će utjecati na tvoje samopouzdanje pa bi možda trebala ažurirati svoje profil na aplikacijama za upoznavanje. Nikad ne znaš kome bi mogla zapeti za oko.

Rak

Na pomolu je nova romansa. Kada sama sebi razjasniš što želiš kad su u pitanju veze, u tvom bi se životu mogla pojaviti upravo onakva osoba kakvu tražiš. Samo budi jasna po pitanju svojih želja i svemir bi ti mogao poslati savršenog partnera. Ako si već u vezi, možeš osnažiti svoj odnos postavljanjem nekih novih namjera.

Lav

Iako si možda imala problema u ljubavnom životu u proteklih nekoliko mjeseci, naredni period trebao bi biti lakši i omogućiti ti da podigneš svoj odnos na jednu novu razinu. Veza u kojoj se nalaziš mogla bi postati snažnija. Nemoj se bojati podijeliti svoje emocije s partnerom i nastavi težiti zajedničkoj svrsi da ostanete zajedno.

Djevica

Jedan poznanik mogao bi postati nešto više od prijatelja pa nemoj zanemarivati naklonost koju ti izražava. Ako te netko pozove van, nemoj ga odbiti i mogla bi se ugodno iznenaditi. Možda ćeš shvatiti da između vas dvoje postoji pravi romantični potencijal.

Vaga

Nakon mjeseci povezivanja i zbližavanja sa svojom simpatijom, napokon si spremna reći svijetu da si u ozbiljnoj vezi. Dakako, to ne znači da moraš svima pokazivati svoje emocije, no svakako pokaži toj osobi koliko ti je do nje stalo. Cijenit će tvoju naklonost i pažnju.

Škorpion

Romantični bijeg upravo je ono što ti je potrebno za stvaranje bliskih trenutaka i uspomena s partnerom. Najbolji dio putovanja bit će zajednički put. Razmjena priča, šala i pjevanje u automobilu sa spuštenim prozorima zbližit će vas na jednoj dubljoj razini. Kada odmor završi, shvatit ćeš da je tvoj partner ujedno i tvoj najbolji prijatelj.

Strijelac

Strah od obvezivanja sprečava te da daš priliku novoj vezi. Nije da ti se ne sviđa osoba s kojom se viđaš, naprotiv, stalo ti je do nje. Iako će ti trebati neko vrijeme da preboliš svoje emocionalne probleme, ljetni solsticij mogao bi te ohrabriti i natjerati da pokažeš svoju ranjivost. To će ti omogućiti da razgovaraš o svojim emocijama i riješiš se strahova kako bi mogla uspostaviti dugoročnu vezu.

Jarac

Solsticij potiče tvoju želju za intimnošću s osobom do koje ti je stalo. Budući da si tip osobe koja voli planirati budućnost, s partnerom ćeš vjerojatno puno razgovarati o planovima za ljeto. Takvi iskreni razgovori omogućit će vam da provjerite jeste li na istoj stranici kad je u pitanju vaš odnos. Nakon što oboje postanete svjesniji svojih časnih namjera, moći ćete se više posvetiti svojoj vezi.

Vodenjak

Bivši te neprestano 'bombardira' ljubavnim porukama, radi čega si počela razmišljati o tome da mu se vratiš. Prije nego doneseš konačnu odluku, zapitaj se je li se on promijenio i bi li vaša veza imala smisla. Ako si uočila promjene u njegovu ponašanju, možda bi se isplatilo s njim otići na kavu.

Ribe

Vrijeme je da u svoj život pustiš tu jednu posebnu osobu prema kojoj gajiš osjećaje. To podrazumijeva i da joj daš do znanja sve o svojim željama, žudnjama i snovima, odnosno o svim onim dijelovima sebe koje rijetko dijeliš s drugima. Zaslužila si da te druge vide i vole, a ti ćeš uzvratiti jednakom mjerom.