Što najdulji dan u godini donosi svakom horoskopskom znaku?

Ljeto je doba ljubavi, romantike i užitka u svim svojim oblicima! Ove godine počinje 21. lipnja, a ovaj datum poznat je i kao najdulji dan u godini. Svatko će osjetiti obogaćujuće učinke ove kozmičke tranzicije, a neki horoskopski znakovi i malo intenzivnije.

U astrologiji, ljetni solsticij uvijek je veliki trenutak koji donosi promjene. Ne samo da najavljuje trenutak kada će sunce ući u suosjećajnog i brižnog Raka, već označava i trenutak kada ljeto uistinu počinje.

U ovom trenutku, sunce doseže svoju maksimalnu snagu, obasipajući svijet svojim obnavljajućim zrakama svjetlosti bez inhibicija. A budući da sunce vlada našim samopouzdanjem i osjećajem vlastite vrijednosti, najduži dan u godini uvijek nas na neki način ostavlja motiviranima i spremnima uživati u životu na dubljoj razini.

Nakon promjenjivog i izazovnog proljeća, ljeto nam donosi nove pothvate, ali i puno opuštenije dane i pozitivne promjene. Evo što će 21. lipanj donijeti tvom horoskopskom znaku.

Ovan

lipanj za sve Ovnove označava početak velikih promjena. I iako možda neće tako izgledati na početku, radi se o pozitivnim promjenama. Za mnoge Ovnove ove promjene uključivat će osjećaj motivacije i inspiracije. Za neke druge, 21. lipanj donijet će svojevrsno prosvjetljenje, odnosno promjene u karijeri, ljubavi i odnosima. Jedna vrata će možda zatvoriti, ali druga (uskoro) otvoriti.

Bik

Bikovi trebaju biti posebno oprezni tijekom ljetnog solsticija. Upravo je ovo vrijeme kada ćeš 'otvoriti oči' i naučiti kako usporiti. Zaboravi na prepuštanje događajima i 'go with the flow' filozofiju. Tijekom ovog razdoblja budi opreznija i više nego inače i dobro razmisli o svakoj odluci, bez obzira koliko se ona činila banalna.

Blizanci

Dobre vijesti stižu za sve Blizance! Upravo će ovaj horoskopski znak procvjetati tijekom ljetnog solsticija, i to u području ljubavi. Ako si solo i u potrazi za partnerom - velike su šanse da ćeš ga ubrzo pronaći i to u osobi u kojoj najmanje očekuješ.

Rak

I Rakovi su među horoskopskim znakovima koje očekuju pozitivne promjene. Uostalom, ipak je ovo njihovo vrijeme i samim time imaju 'prednost' kad je u pitanju astrološka prognoza. Činit će ti se kao da si nepobjediva, kao da sve što radiš ima pozitivan ishod. Ipak, drži se sljedećeg savjeta: pokušaj u svakoj situaciji pronaći mir, odnosno makni sebe iz svake kaotične i toksične situacije u kojoj bi se mogla pronaći sljedećih dana.

Lav

Iako po prirodi nisi sramežljiva, ovo je vrijeme da se dodatno opustiš i otpustiš svaku potencijalnu nesigurnost te da se istakneš u masi. Upravo ljetni solsticij označava najbolje vrijeme za tebe da postaneš glavni lik u svom životu, jer tijekom ovog vremena osjećat ćeš se posebno osnaženo i samopouzdano. Iskoristi to u svoju korist!

Djevica

Djevice, vrijeme je za samorefleksiju i preispitivanje sebe i svojih odluka. Upravo će te ljetni solsticij potaknuti da dobro razmisliš o svim svojim postignućima, kao i o neuspjesima, ali i da isplaniraš svoju budućnost u skladu s njima. Ovo je trenutak da izabereš kojim putem ići dalje i da čvrsto staneš iza svojih odluka. Možeš ti to!

Vaga

Ljetni solsticij za Vage označava vrijeme za povezivanje s drugima. Bilo da su u pitanju osobni ili profesionalni odnosi, sljedeći dani savršeno su vrijeme da Vage učvrste odnose, porade na sebi i svom razvoju i unesu pozitivu u svoj život.

Škorpion

Škorpioni tijekom ljetnog solsticija mogu očekivati neke zaista značajne promjene u svom životu - i to ni manje ni više nego u području karijere i posla. Ako mudro doneseš odluke, ljeto bi moglo biti itekako značajno razdoblje u tvom životu i donijeti ti povišicu, novu poziciju na poslu ili čak potpunu promjenu karijere. S druge strane, zbog straha od rizika mogla bi propustiti veliku priliku u svom životu, stoga samo hrabro naprijed!

Strijelac

Strijelci će 21. lipnja osjetiti da neke stvari napokon dolaze na svoje mjesto. Ljetni solsticij za njih označava vrijeme povezivanja - s drugima ili sa samim sobom. Upravo je ovo najbolje vrijeme da ga provedeš s onima koje najviše voliš, ali i da se više posvetiš sebi i unutarnjem rastu i razvoju.

Jarac

Na najduži dan u godini, Jarci će se zagledati u sebe i svoje ponašanje. Ovo je vrijeme da u obzir uzmeš vrijednosti poput oprosta, ali i suosjećanja (za samu sebe). Iza tebe je naporno razdoblje u kojem si 'ganjala' neke ciljeve, ali sad je vrijeme da si dopustiš osjetiti i druge emocije. Nije sve u cilju, štoviše, samo putovanje puno je važnije.

Vodenjak

Najduži dan u godini donosi dobre vijesti za Vodenjake. Štoviše, 21. lipanj označava početak blagostanja u ljubavi za ovaj horoskopski znak. Oni koji su solo, pronaći će pravu osobu, a oni u vezi ili braku imat će ljeto kao da su na medenom mjesecu.

Ribe

Napokon! 21. lipnja označava početak puno opuštenijeg razdoblja za sve Ribe. Osjećat ćeš se kao da ti je ogroman teret pao s leđa, bilo da je u pitanju manje posla, stresa ili tenzija u osobnom životu. Osim toga, tijekom ovog vremena mogla bi upoznati jednu jako zanimljivu osobu koja će postati itekako posebna u tvom životu.