Astro skandal godine: Evo kako će retrogradna Venera utjecati na sve znakove

Planet ljubavi i ljepote, Venera, u znaku je Lava od 5. lipnja potičući nas da pokažemo malo više ljubavi – prema sebi i drugima. Međutim, Venera 22. srpnja započinje svoje retrogradno kretanje pa bi se situacija na ljubavnom polju mnogima mogla zakomplicirati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Ovo retrogradno kretanje mnogima bi moglo donijeti značajne promjene, utjecati na to kako pronalazimo mir u odnosima s drugima te nas potaknuti da revidiramo načine na koje iskazujemo ljubav prema sebi.

Venera će putovati retrogradno u znaku Lava sve do 3. rujna, a tijekom ovog perioda svaki će znak preispitati svoj odnos prema stvarima koje mu donose užitak i zadovoljstvo. Iako će naglasak biti na romantičnim vezama, ova retrogradnost mogla bi utjecati i na naše navike potrošnje ili čak promijeniti odnos koji imamo prema ljepoti, modi i umjetnosti.

Retrogradno djelovanje planeta ljubavi i ljepote također može biti vrijeme kada se otkrivaju skandali i ljubavne veze pa drame zasigurno neće izostati, a mnogim znakovima ovo bi moglo biti itekako skandalozno ljeto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Što retrogradna Venera donosi svakom od horoskopskih znakova doznaj u nastavku.

POGLEDAJ VIDEO: Joga za opuštanje

Ovan

22. srpnja Venera započinje retrogradno kretanje u tvojoj petoj kući strasti, užitaka i romantike. Ovo je vrijeme za reviziju načina na koje uživaš. Baviš li se aktivnostima koje ti donose istinsko zadovoljstvo? Bez obzira na tuđe mišljenje, tvoja sreća trebala bi ti biti na prvom mjestu. Fokusiraj se na sebe i na svoje želje. Vrati se hobijima koje voliš ili otiđi s partnerom na glazbeni festival ili koncert. Ovog ljeta sve je u znaku dobre zabave, samo nemoj pritom izgubiti iz vida ono što te istinski ispunjava.

Bik

Ovog mjeseca Venera djeluje retrogradno i potiče te napraviš reviziju po pitanju svog doma i obitelji. Iako nisi ljubitelj velikog iskazivanja ljubavi niti ekscesa, u narednom bi periodu trebala revidirati načine na koje se izražavaš iza zatvorenih vrata. Neki će se Bikovi posvetiti i preuređenju životnog prostora, a neke pak očekuju određene promjene u dinamici obiteljskih odnosa. U svakom slučaju, važno je izboriti se za sebe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Blizanci

Kako Venera započinje svoje retrogradno putovanje, način na koji se povezuješ s drugima putem zajedničkih ideja i perspektiva počet će se mijenjati. Prirodno si ekspresivna osoba i najlakše se izražavaš riječima, no u narednom periodu preispitivat ćeš načine putem kojih svoje misli prenosiš ljudima oko sebe. Imaj na umu da je uvijek važno reći ono što misliš, čak i ako ti to otežava povezivanje s drugima. Također, mogla bi se zaljubiti u neki novi podcast, knjigu ili interes koji ti donosi inspiraciju i motivaciju.

Rak

U subotu, 22. srpnja, Venera kreće retrogradno u tvojoj drugoj kući novca i resursa, dopuštajući da promijeniš svoj odnos prema onome što posjeduješ. Htjet ćeš osigurati stvari radi kojih se osjećaš ponosno i samouvjereno, a možda ćeš u tome i malo pretjerati. Kako bi to spriječila, probaj cijeniti ono što već imaš i možda ćeš shvatiti da je to i više nego dovoljno. Ako osjetiš potrebu za odlaskom u shopping, budi oprezna jer retrogradnost obično nije vrijeme za impulzivnu kupnju.

Lav

Pripremi se jer te čeka jedan od najutjecajnijih tranzita ove godine. Venera započinje svoje retrogradno putovanje u tvom znaku radi čega ćeš osjetiti potrebu da promijeniš sebe i način na koji te svijet doživljava. Važno je da se u ovom periodu fokusiraš na sebe, a ne na odobravanje ili mišljenje drugih ljudi. Ljudi kojima je suđeno da budu u tvom životu uvijek će te voljeti zbog toga kakva jesi i nikada neće zahtijevati od tebe da prigušiš svoje svjetlo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Djevica

22. srpnja Venera kreće na retrogradno putovanje kroz tvoju 12. kuću izolacije i introspekcije. Ovaj bi tranzit za tebe mogao biti izrazito neugodan jer ne uživaš u glasnom iskazivanju ljubavi od drugih pa čak ni u tome da to činiš za sebe. Međutim, ova retrogradnost tjera te da preispitaš samu sebe i na koje načine dopuštaš svom unutarnjem svjetlu da zasja. Pokaži malo ljubavi prema sebi i priušti si spa dan ili dizajnersku torbu za kojom žudiš već neko vrijeme.

Vaga

Tvoj vladar, Venera, počinje retrogradno putovanje što će te potaknuti da revidiraš svoje prijateljske odnose i saveze. Ponosna si na svoju zajednicu, a tijekom ovog perioda bit ćeš pozvana da prilagodiš svoj odnos s ljudima koji te okružuju. Možda ćeš napustiti neka stara prijateljstva ili se povezati s onim ljudima kojima je do tebe uistinu stalo. Svatko ponekad želi osjetiti da ga drugi cijene i u tome nema ništa loše.

Škorpion

Kako Venera kreće retrogradno, uvest ćeš neke promjene u načine na koji se predstavljaš javno i profesionalno. Ako imaš vlastiti biznis, to bi moglo značiti da je vrijeme za rebranding ili da preispitaš kako se povezuješ i gradiš odnose sa svojom publikom. Tvoja reputacija mogla bi se naći u središtu pozornosti pa dobro razmisli o tome što želiš podijeliti s masama. Prilično si povučena osoba, no ova bi ti retrogradnost mogla donijeti pažnju na koju nisi navikla.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Strijelac

22. srpnja Venera kreće retrogradno, što će te potaknuti da preispitaš svoj odnos prema svojim trenutnim filozofijama, studijama i uvjerenjima. Ti si netko tko voli dijeliti svoje znanje sa svijetom, ali tijekom ove retrogradnosti načini na koje se povezuješ s drugima kroz zajedničke ideale počet će se mijenjati. Sada je vrijeme da razmisliš kako je ono u što vjeruješ usklađeno s onim tko ti jesi. U redu je predomisliti se. Ako ništa drugo, to znači da se razvijaš.

Jarac

Ovog mjeseca Venera započinje svoje retrogradno kretanje u tvojoj osmoj kući tajni, zajedničkih resursa i osobnih granica potičući te da preispitaš svoje intimne veze. U narednom periodu vrijeme je da drugima jasno daš do znanja koje su tvoje potrebe, iako ti to nije ugodno. Ako si davala mnogo više nego što si dobivala, sada je vrijeme da postaviš neke granice.

Vodenjak

U subotu, 22. srpnja, Venera počinje retrogradno kretanje u tvojoj sedmoj kući revidirajući kako se povezuješ s drugima, osobito u romantičnim vezama. Iako inače ne žudiš za pažnjom, sada ćeš zahtijevati da te drugi malo više cijene, i to s pravom. Želja da te voljeni vide ne čini te dramatičnom, to te samo čini čovjekom. Samo pripazi da tvoje težnje ne budu vođene egom jer bi ti se to moglo obiti u glavu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Ribe

Redefinirat ćeš načine na koje pronalaziš zadovoljstvo u svom svakodnevnom životu ovog mjeseca, jer Venera počinje retrogradno djelovanje u znaku Lava. Važno je da se baviš svakodnevnim ritualima koji ti donose radost, ma koliko mali izgledali. Ova retrogradnost potkanut će te da preispitaš sve te male navike koje ti donose radost te da ih ponovno uvedeš u svoju svakodnevicu. Nemoj zanemarivati sebe. Pokušaj ovog ljeta u svoju rutinu uključiti sve one aktivnosti koje ti omogućavaju da se osjećaš dobro i to će se zasigurno pozitivno odraziti na tvoj fizički izgled, ali i na mentalno stanje.