Ova 4 horoskopska znaka imat će najgore ljeto (čekaju ih brojni problemi)

Nakon duge zime i vrlo kišnog proljeća došlo je ljeto i većina ljudi je pomislila - sada će konačno biti bolje. Međutim, prema astrolozima, neće se svima dogoditi najbolje ljeto u životu. Ne radi se ovdje o strašnoj sreći ili nesreći, niti o tome da će sve propasti nego se astrolozi bavi različitim aspektima koje će planete stvoriti, a uz slobodnu volju svatko može izvući najbolje od toga.

Vrlo je važno razumjeti na koji način nam određene životne okolnosti mogu pomoći da rastemo, ali ne treba zaboraviti da se uvijek treba i nasmijati. Kada se kaže da će određeni znakovi imati "najgore ljeto" onda to samo znači da će imati više izazova od ostalih horoskopskih znakova.

Ova ljeto će astrološki biti zanimljivo zbog nekoliko stvari. Saturn, Uran, Neptun, Pluton, Venera i Merkur će biti retrogradni. Ovakva kretanja znači da će biti malo drugačija od "normalnog" i da se neće sve događati po planu. Znači da je vrijeme za opuštanje, mijenjanje očekivanja, ali i prihvaćanja promjena koje se događati. Planet ljubavi, Venera, bit će u retrogradnom kretanju od Venera od 22. srpnja do 3. rujna. Tijekom tog razdoblja novca može nestati, srca se mogu smrznuti, a bivši ljubavnici mogu se iznenada pojaviti. Može biti jako neugodno, ali to je vrijeme kada se otkrivaju sve u odnosu, ali i što svatko treba u vezi.

I Merkur će se retrogradno kretati, a toga se svi boje, od 23. kolovoza do 15. rujna. S retrogradnim Merkurom treba očekivati da će se neke male životne pogreške stalno ponavljati dok se ne nauči lekcija. Na primjer, možeš pogrešno pročitati datum na avionskim kartama i doći dan kasnije u zračnu luku. Ili se probudiš na dan velikog putovanja i otkriješ da je automobil u kvaru. Merkur vlada komunikacijom, tehnologijom i putovanjima, pa treba biti nježan prema sebi i drugima. Dopusti sebi usporenost i odvoji vrijeme kako bi mogla razmišljati u miru i djelovati u kaosu.

Retrogradna kretanja nekih planeta traju i imaju dalekosežnije učinke na strukture u našim životima. Uz toliko preklapanja retrogradnosti, jasno je da će puno toga biti na kušnji. Dolazi val promjena i treba ih najbolje iskoristiti. Ako je tvoj horoskopski znak (ili podznak) na sljedećem popisu - otkrij što planeti žele da naučiš ovo ljeto i probaj što prije svladati sve lekcije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Rak

Osjećajni i uvijek empatični Rakovi mogli bi doživjeti mnoge probleme, osobito bi se moglo uzdrmati područje sigurnosti. Zbog toga bi ljeto 2023. moglo biti teško za tebe, jer Venera retrogradno prolazi kroz drugu kuću novca i vrijednosti. Osjećaj gubitka mogao bi se pojaviti oko 22. srpnja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Kakvo je tvoje financijsko stanje? Sada je vrijeme da se baviš onom što želiš i što je stvarno važno. Možda se osjećaš iscrpljeno? Došao period kada je važno razmisliti o vrijednostima i krenuti za onim što želiš. Pluton polako prolazi kroz sedmu kuću partnerstva, osvjetljavajući tamne strane osobnosti i transformirajući osobne odnose. Ovo je vrijeme za suočavanje s intimnim strahovima, licem u lice, kao i sa vlastitom moći. Bez sumnje, može biti zastrašujuće otići duboko i govoriti istinu voljenima i sebi. No vrijeme iskrenosti će se dugoročno isplatiti jer će odnosi biti bolji.

Kada 23. kolovoza stigne retrogradni Merkur treba očekivati neočekivano, osobito u društvenom životu. Rasporedi će se brzo mijenjati i teško će biti održavati druženja pa je važno da duboko dišeš i pokušaš diplomatski djelovati. No i dalje ćeš imati dovoljno vremena za zabavu iako će planeti tražiti da ozbiljno kreneš u rješavanje problema i rast. Zato nemoj zaboraviti uživati i opustiti se!

Djevica

Djevice su poznati perfekcionisti i ne vole kada stvari ne idu po planu, a ovo ljeto će upravo biti takvo. Agresivni Mars će se preseliti u njihovu prvu kuću 10. srpnja, a to znači da će morati mijenjati planove. No zbog toga ćeš se vjerojatno osjećati ljuto i borbeno. Kada se pojave ovakve frustracije najbolja je biti fizički aktivan.

Drugi problemi će nastaju kada 19. srpnja Saturn stane suprotan Marsu i bit će još teže izraziti bijes, a nedostajat će ti samopouzdanja, osjećat ćeš ranjivost i biti izložena ogorčenim i ljubomornim ljudima. No ipak je jako važno izbjeći sukobe, biti produktivna te raditi na ciljevima, disciplini i strpljenju. Na kraju ćeš biti zadivljena vlastitom otpornošću.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Venera će biti retrogradna od 22. srpnja i ulazi u 12. kuću tajni te će tražiti od tebe da pogledaš u prošle ljubavne veze i razmisliš. Neki ljudi se čak mogu ponovno pojaviti, ali bilo bi najbolje ne donositi velike odluke dok traje retrogradno kretanje, bolje je samo slušati misli. Što je bilo dobro u prošlosti, a kako je danas? Samo treba priznati, zabilježiti i dopustiti sebi da osjećaš čak i ako ne znaš što se događa. Kada Venera bude direktna sve će imati puno više smisla.

Merkur vlada Djevicom i zato je izuzetno ranjiva na utjecaj ove retrogradnosti. A retrogradni Merkur prolazi prolazit će kroz prvu kuću identiteta i raditi razne loše stvari! Ne uzrujavaj se jer si prilagodljiva i možeš napraviti mjesta za male neočekivane stvari koje život donosi. Iskoristi ove vrijeme za neke druge stvari koje si ranije zanemarila. Ponovno otkrij, ponovno se poveži i ne zaboravi se nasmiješiti!

Vodenjak

Vodenjaci su vrlo posebni i njih je vrlo teško uzdrmati, ali će imati vrlo turbulentno ljeto iako će uspjeti zadržati objektivnost. Pluton ovo ljeto djeluje kroz 12. kuću podsvijesti i traži da pogledaš dublje u sebe, ali i naučiš kontrolirati skrivene stvari koje se tamo nalaze. Sada nije vrijeme za čuvanje tajni čak i ako ih poželiš zadržati za sebe. Iskreni razgovori o prošlosti pomoći će ti da duhovno rasteš, a onda ćeš otkriti novu slobodu.

Saturn se 19. srpnja u drugoj kući suprotstavlja Marsu u osmoj kući što dovodi do napetosti u području povjerenja i sigurnosti, ali i financija. Samopoštovanje i opća razina energije bit će pogođeni. Međutim, važno je ne odustati kada se pojave prvi problemi. Važno je uvijek se prisjetiti da će ovaj period proći i da treba učiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Od 22. srpnja, kada je Venera retrogradna, prolazi kroz tvoju sedmu kuću partnerstva. Ovaj planet ljubavi dat će ti priliku da vidiš što ne funkcionira u odnosu, a u nekim vezama to će značiti prekid. Ovog ljeta će Vodenjaci ozbiljno preispitivati ljubavni život i suočiti se s problemima. Što želiš u ljubavi? Jesu li se dogodile pogrešne stvari? Osjećaš li radost? Važno je da otkriješ što želiš, ali i da partner dobije prostor za isto. Kada se sve raščisti i Venera krene direktno raširit ćeš svoja krila jer će napetost popustiti i gledati prema naprijed. Dopusti sebi i da procvjetaš ovo ljeto!

Ribe

Možda će se nježne i maštovite Ribe prepasti kada se vide da su na ovom popisu. No uvijek se trebaš podsjetiti da si vrlo intuitivna i prilagodljiva te puno otpornija nego što misliš. Vrijeme je za izazove koji će biti iznenađenje jer Saturn, planet odgovornosti, kreće kroz prvu kuću koja predstavlja ono što jesi. Možda čak misliš da si potpuno odrasla, ali Saturn će ti pokazati da još ima puno toga za učiti. Svjesnost, nova otkrića i samopouzdanje će se pojaviti nakon toga, ali tek kada preuzmeš potpunu odgovornost za sebe i svoja djela. Djelovanje Saturna mogao bi dovesti do iscrpljenosti jer će biti puno posla, a morat ćeš se suočiti s neuspjehom i nesigurnošću. No sada je vrijeme za nove stvari, a bit će ambicije i discipline.

Mars će 10. srpnja ući u sedmu kuću partnerstva i stvoriti novu dinamiku u intimnom odnosu. Bit će pun energije, ali i sukoba. Konflikt se javlja, ali se jednako brzo i rješava. Od 18. srpnja možda ćeš čak osjećati neprijateljstvo prema partneru, ali ipak treba pokušati smireno riješiti probleme i iskoristiti višak energije na produktivan način.

Retrogradni Merkur će se dogoditi 23. kolovoza u sedmoj kući, povećavajući probleme i stvarajući brojne nesporazume. Postoji jedna važna stvar - treba naučiti gdje su zdrave granice. Važno je ostati u ravnoteži i zadržati širu sliku o stvarima koje se događaju. Nemoj se shvaćati previše ozbiljno - uvijek ima vremena za smijeh, izležavanje i uživanje u ljetu!