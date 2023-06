Stari problemi dolaze na naplatu: Evo što retrogradni Saturn donosi svakom znaku

Saturn, planet ograničenja, granica i struktura 'pliva' u znaku Riba od 7. ožujka ove godine, potičući mnoge da skinu svoje ružičaste naočale i prihvate istinu, čak i ako ona nije baš najugodnija. Iako su Ribe sanjiv znak, s dolaskom Saturna, mnogima ovaj period baš i nije bio tako idealan.

Planet karme mnogima je možda pokvario zabavu, ali iz ovog tranzita svi možemo naučiti neke vrlo vrijedne lekcije. Štoviše, u subotu, 17.6., Saturn započinje svoj retrogradni hod u znaku Riba, a mnoge će to potaknuti da se osvrnu na prošlost i vide jesu li negdje možda izbjegli ili zaboravili preuzeti odgovornost ili pak postaviti granice.

Dok Saturn putuje retrogradno, vrijeme je da svi malo zastanemo i preispitamo svoje prošle postupke. Sve ono što smo ranije 'gurali pod tepih', sada bi ponovno moglo isplivati na površinu. Kako god bilo, Saturn će nas natjerati da se suočimo s problemima koji nas muče i da učinimo sve što je u našoj moći kako bismo poboljšali svoj život.

S obzirom na to da je riječ o retrogradnom kretanju, i to u promjenjivom znaku kao što su Ribe, takvi će procesi iziskivati puno vremena i strpljenja. Kod mnogih ljudi to bi moglo izazvati zbunjenost ili opću neizvjesnost.

Kako će retrogradni Saturn utjecati na svaki od 12 horoskopskih znakova doznaj u nastavku.