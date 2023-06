Stari problemi dolaze na naplatu: Evo što retrogradni Saturn donosi svakom znaku

Saturn, planet ograničenja, granica i struktura 'pliva' u znaku Riba od 7. ožujka ove godine, potičući mnoge da skinu svoje ružičaste naočale i prihvate istinu, čak i ako ona nije baš najugodnija. Iako su Ribe sanjiv znak, s dolaskom Saturna, mnogima ovaj period baš i nije bio tako idealan.

Planet karme mnogima je možda pokvario zabavu, ali iz ovog tranzita svi možemo naučiti neke vrlo vrijedne lekcije. Štoviše, u subotu, 17.6., Saturn započinje svoj retrogradni hod u znaku Riba, a mnoge će to potaknuti da se osvrnu na prošlost i vide jesu li negdje možda izbjegli ili zaboravili preuzeti odgovornost ili pak postaviti granice.

Dok Saturn putuje retrogradno, vrijeme je da svi malo zastanemo i preispitamo svoje prošle postupke. Sve ono što smo ranije 'gurali pod tepih', sada bi ponovno moglo isplivati na površinu. Kako god bilo, Saturn će nas natjerati da se suočimo s problemima koji nas muče i da učinimo sve što je u našoj moći kako bismo poboljšali svoj život.

S obzirom na to da je riječ o retrogradnom kretanju, i to u promjenjivom znaku kao što su Ribe, takvi će procesi iziskivati puno vremena i strpljenja. Kod mnogih ljudi to bi moglo izazvati zbunjenost ili opću neizvjesnost.

Kako će retrogradni Saturn utjecati na svaki od 12 horoskopskih znakova doznaj u nastavku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Ovan

Saturn se kreće retrogradno u tvojoj 12. kući pa ćeš biti pozvana da preispitaš svoje navike ili sklonosti koje su te unazađivale. Ponekad tvoji snovi nisu dovoljno veliki. Razmisli što te je sprječavalo da razmišljaš izvan okvira: je li to nedostatak vjere u sebe ili nedostatak discipline? Ostvarenje tvojih želja počinje s vjerom u sebe i u svoje vizije, čak i ako put pred tobom djeluje nevjerojatno težak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Bik

U posljednjih nekoliko mjeseci napokon si postavila određene granice u pogledu toga koliko si spremna učiniti za druge, no retrogradni Saturn mogao bi te natjerati da testiraš neka od tih ograničenja. Tijekom ovog perioda, možda će ti biti malo teže odlučiti gdje povući granicu između sebe i drugih ljudi. Također, možda ćeš trebati redefinirati određene odnose kako bi postali zdraviji i više u skladu s tvojim vizijama.

Blizanci

Saturn se kreće retrogradno u tvojoj desetoj kući karijere, a to će te potaknuti da malo dublje razmisliš o onome čime se baviš. Možda je vrijeme da preispitaš neke svoje snove i težnje u tom području ili pak za potpunu promjenu profesije. Već u ožujku osjetila si žudnju za jačim osjećajem stabilnosti u svom pozivu, a tijekom ove retrogradnosti razmišljat ćeš o tome kako to ostvariti. Sada je idealan trenutak da kreiraš početnu točku na putu do ostvarenja svojih vizija.

Rak

Dok se Saturn kreće retrogradno, preispitivat ćeš ono u što vjeruješ. Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci bila si vrlo ozbiljna po pitanju svojih uvjerenja, stavova i perspektiva, a tijekom ove retrogradnosti morat ćeš se zapitati u kojim si područjima možda bila preveliki idealist. Važno je znati vlastite granice. Dopusti sebi da istražuješ različite perspektive u onoj mjeri u kojoj ti je to potrebno. Ne trebaš sve shvatiti odmah.

Lav

Tijekom retrogradnog Saturna bit ćeš pozvana da pregledaš i revidiraš sve ugovore koje si možda potpisala, a koji se na bilo koji način čine sumnjivima, zbunjujućima ili nerealnima. Ako si se našla u prevelikim dugovima, financijskim problemima ili zatrpana nekim drugim odgovornostima koje si možda preuzela, sada je vrijeme da ih se oslobodiš. Shvatit ćeš da neki tereti u konačnici nisu vrijedni tvog truda i to je u redu. Važno je znati kada reći ne.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Djevica

Saturn započinje svoje retrogradno kretanje u tvojoj sedmoj kući partnerstva, potičući te da preispitaš osobne granice koje si postavila u odnosima. Osjećaš li se ugodno s odgovornostima koje si preuzela? Ako je odgovor 'ne', sada je vrijeme da razmisliš o tome gdje bi trebala povući crtu. Možda ćeš razmišljati i u dugoročnom potencijalu svoje romantične veze, no situacija će vjerojatno postati jasnija tek nakon 4. studenog.

Vaga

Ovog mjeseca u tvom će se fokusu naći tvoje svakodnevne rutine i rituali. Još od ožujka pokušavala si u svoju svakodnevicu implementirati neke strukture. Međutim, ako si sama sebi postavila previsoke standarde, sada je vrijeme da malo olabaviš stisak. Samo ne previše jer vjerojatno ne želiš uništiti napredak koji si ostvarila.

Škorpion

Kako Saturn započinje svoje retrogradno kretanje, granice i ograničenja koja si primjećivala u svojim kreativnim težnjama i hedonističkim aktivnostima počet će nestajati. Dok ti je veća razina odgovornosti omogućila da neke svoje strasti shvatiš malo ozbiljnije, retrogradnost će ti omogućiti da uživaš uz manje ograničenja. Ako su te mučile kreativne blokade, one bi sada napokon mogle nestati.

Strijelac

Ovog mjeseca, Saturn će se retrogradno kretati u tvojoj četvrtoj kući doma i obitelji, smanjujući neke od odgovornosti koje si preuzela u tom području još tijekom ožujka. Ekspanzija i sloboda izuzetno su ti važne, no u posljednje si vrijeme bila zatrpana dužnostima i obvezama radi čega vjerojatno nisu mogla uživati u svojim strastima. Ova retrogradnost je prilika da malo bolje preraspodijeliš sve svoje obveze i odgovornosti i da se riješiš tereta koji ti nije potreban.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Jarac

Tvoj vladar Saturn započinje svoje retrogradno kretanje, što će te potaknuti da se malo više pozabaviš svojim mislima i mišljenjima. Još od ožujka si u potrazi za novim načinima za ostvarenje nekih svojih ideja, a ova retrogradnost donosi ti priliku za malo veće snove. Ako si u prethodnih nekoliko mjeseci imala problema s nedostatkom mašte, neke od tih mentalnih blokada sada bi napokon mogle malo 'omekšati'.

Vodenjak

Saturn se kreće retrogradno, što bi te moglo natjerati da ponovno pogledaš granice i ograničenja koja si implementirala u svojim financijama. Posljednjih si mjeseci vjerojatno vodila malo više računa o tome kako trošiš svoje vrijeme, novac i energiju, a sada je vrijeme za provjeru. Ako si bila previše stroga prema sebi, možda bi trebala malo popustiti i više uživati u plodovima svog rada. Nadalje, period je dobar za promišljanje o dugoročnim ciljevima u ovom području.

Ribe

Saturn započinje svoje retrogradno kretanje u tvom znaku i tvojoj prvoj kući identiteta i individualnosti, pozivajući te da razmisliš o tome kako se odnosiš prema svijetu oko sebe. Još otkako je u ožujku Saturn ušao u tvoj znak, povećao se tvoj osjećaj odgovornosti i predanosti pa si bila puno promišljenija u svim svojim postupcima. Tijekom ove retrogradnosti, možda bi trebala revidirati neke od svojih napora kako bi bili više u skladu s tvojom željom za istinskim oslobođenjem.