Živa vatra: Ovo su tri najljubomornija horoskopska znaka

Ljubomora je dio života i svatko ju je sjetio na različite načine. Međutim kada netko dobije etiketu ljubomorne osobe onda to nije kompliment. No kao i u svemu ostalom postoje ljudi koji više osjete određene emocije od drugih. Snažna ljubomora se može pojaviti zbog različitih motiva - od želje za posjedovanjem, straha od gubitka, do nesigurnosti. Ovi osjećaju mogu stvoriti mnoge probleme u različitim odnosima, a posebno je teško nositi se s ljubomorom u ljubavnoj vezi.

Zapravo ljubomora je veliki problem ako postane previše dominantna u odnosu. Netko će biti jako ljubomoran ako je kolega dobio povišicu ili ako se partner najbolje prijateljice ponaša bolje od njegovog, no sve je u redu dok nije previše intenzivan. Prema astrologiji ovi osjećaji će vrlo često pogoditi ljude rođene u određenim horoskopskim znakovima, kod njih je ljubomora jednostavno naglašena.

Sljedeća tri horoskopska znaka vjerojatno će biti jako ljubomorna, posebno u ljubavnoj vezi, i ponekad vrlo teško kontroliraju ovaj osjećaj.