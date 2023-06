Živa vatra: Ovo su tri najljubomornija horoskopska znaka

Ljubomora je dio života i svatko ju je sjetio na različite načine. Međutim kada netko dobije etiketu ljubomorne osobe onda to nije kompliment. No kao i u svemu ostalom postoje ljudi koji više osjete određene emocije od drugih. Snažna ljubomora se može pojaviti zbog različitih motiva - od želje za posjedovanjem, straha od gubitka, do nesigurnosti. Ovi osjećaju mogu stvoriti mnoge probleme u različitim odnosima, a posebno je teško nositi se s ljubomorom u ljubavnoj vezi.

Zapravo ljubomora je veliki problem ako postane previše dominantna u odnosu. Netko će biti jako ljubomoran ako je kolega dobio povišicu ili ako se partner najbolje prijateljice ponaša bolje od njegovog, no sve je u redu dok nije previše intenzivan. Prema astrologiji ovi osjećaji će vrlo često pogoditi ljude rođene u određenim horoskopskim znakovima, kod njih je ljubomora jednostavno naglašena.

Sljedeća tri horoskopska znaka vjerojatno će biti jako ljubomorna, posebno u ljubavnoj vezi, i ponekad vrlo teško kontroliraju ovaj osjećaj.

Škorpion

Škorpioni su poznati kao vrlo čvrsti i mistični ljudi, ali u njihovoj nutrini se skriva puno više nego se vidi na površini. Njihov vladajući planet Mars njihovu ljubomoru jako intenzivira, a inače imaju vrlo strastvenu narav. Obično postaju još ljubomorniji ako bili izdani i to je njihov veliki strah. Sposobni su ići jako daleko samo kako ne bi osjetili ponovnu izdaju. Osim toga imaju jako razvijenu intuiciju pa će osjetiti svaku promjenu u ponašanju druge osobe, a to može dodatno zapaliti njihovu ljubomoru i želju da sve istražuju.

Bik

Pripadnici ovog zemljanog znaka poznati su po posesivnosti - nikako nije njihova najbolja osobina, ali je istina. Posesivnost im omogućava da stvore ugodnost i stabilnost što jako cijene i žele postići u svojim životima. I onda čim nešto ugrozi te njihove vrijednosti iz njih izlazi malo zeleno čudovište koje želi da se stvari vrate na staro. No to nije točka u kojoj staje njihova ljubomora jer im je vrlo važna emocionalna stabilnost. Vrlo teško predaju svoje srce pa ako osjete da su zapostavljeni u vezi opet postaju jako ljubomorni. Promjena dinamike u njihovim odnosima ugrožava osjećaj sigurnosti i stvara ljubomoru.

Lav

Ljudi rođeni u ovom znaku ne odaju dojam ljubomornih ljudi, ali ovaj vatreni znak sigurno u sebi nosi puno ljubomore i može imati puno problema zbog toga. Lav voli da mu se dive i dodatnu pažnju, a često se ne mora puno truditi oko toga nego prirodno osvaja. Međutim problem se pojavljuje ako netko u njegovoj blizini počne dobivati više pažnje i drugi ljudi počnu gledati u tu osobu. Onda se javlja ljubomora u kod Lava. Iako imaju snažan ego i ponos ipak mogu biti prilično nesigurni i ranjivi. Ako se tako osjećaju ljubomora se pojavljuje kao obrambeni mehanizam s kojim pokušavaju zaštititi samopouzdanje.