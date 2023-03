Zvijezde predviđaju: Kakva ćeš biti mladenka prema horoskopskom znaku?

Vjenčanja mogu biti jako stresna, a nitko to ne zna bolje od mladenki. Čak i inače smirene žene mogu se pretvoriti u ljute mladenke koje gube kontrolu. Često su u panici zbog različitih detalja i jer žele da najvažniji dan u njihovim životima bude savršen. No postoje i one druge mladenke koje su smirene i samo se smješkaju te uživaju u svakom trenutku.

Naravno svaka mladenka je osjetljiva na druge stvari vezane uz vjenčanje. Nekima je najvažnija vjenčanica, drugima glazba, a treće žele da sve bude u istoj boji. Ako te zanima kakva ćeš biti mladenka onda samo nastavi čitati jer astrologija ima odgovor na to pitanje.

Svaki horoskopski znak ima svoje karakteristike pa tako i način na koji se nosi sa stresom. Kako će ponašati mladenke u svakom horoskopskom znaku možeš otkriti u nastavku.

Ovan

Ovo je vatreni znak pa prema tome mladenke rođene u ovom znaku će poželjeti biti pravi vođa. One će biti aktivne svaki dan i svaki sat i pokušavati učiniti sve kako bi se sve odigralo na prema njihovim željama. Bit će neustrašive, ali mogu biti pomalo i osjetljive tijekom organizacije svadbe. Na dan vjenčanja pronaći će snagu te emocije staviti pod kontrolu i uživati u velikom danu.

Bik

Žene rođene u ovom znaku su prava definicija smirenosti. One su super cool i najvažnije im je da se uvijek dobro zabave. Kada dođe njihov dan vjenčanja one će biti vrlo smirene te će uživati u hrani i plesu, a bit će puno bezbrižnije u odnosu na druge mladenke. A ovo je jedan od razloga zašto će svi gosti uživati i pamtiti vjenčanje kao lijepu uspomenu.

Blizanci

Žene rođene u ovom zračnom znaku bit će vrlo kreativne tijekom organiziranja vjenčanje. Sve će biti organizirano, ali i puno drugačije. Mjesto vjenčanje bit će posebno, kao i igre na svadbi, ali i medni mjesec bit će na čarobnom mjestu. Ona će biti vrlo aktivna i prisutna kako bi sve odigralo prema planovima.

Rak

Žene rođene u ovom vodenom znaku su vrlo osjetljive i emotivne. A kao rezultat toga mladenke rođene u ovom znaku su najemotivnije od svih horoskopskih znakova. Stoga je dobro u njihovoj blizini uvijek imati maramice. Ona će zaplakati samo zato što je ugledala svoju obitelj ili je mladoženja napravio nešto romantično.

Lav

Žene rođene u ovom znaku vole šefovati. Što nije neobično jer ih i predstavlja jedna vrlo snažna životinja. Mladenka rođena u ovom znaku će svima podijeliti određene zadatke, a onda će sve izluđivati. Zahtijevat će da sve bude kakao je ona zamislila. Pa je najbolje da joj nitko ne proturječi i da svi ispunjavaju njezine želje, ipak je to njezin dan.

Djevica

Djevice su poznate po svojoj organiziranosti i uvijek paze na svaki detalj. Žene rođene u ovom znaku toliko su organizirane da im možda čak ni ne treba pomoć planera vjenčanja. Vjenčanje i proslava će biti savršeni, a uvijek će imati osmijeh na licu.

Vaga

Ljudi rođeni u ovom znaku vole rješavati sve probleme. A vjenčanja često znaju biti kaotična pa će mladenka rođena u ovom znaku lako rješavati probleme. Blagoslovljena je zbog svog osjećaja za ravnotežu i vrlo smireno će sagledati problem iz različitih perspektiva. Sve će biti riješeno uz smirenost ove mladenke.

Škorpion

Žene rođene u ovom znaku mogu biti jako rezervirane mladenke. Dok se gosti zabavljaju i fotografiraju svaki trenutak, ona bi mogla sjediti u kutu. Daleko od galame i stresa. Upravo zog toga se ove žene često odluče za jednostavna vjenčanja samo s užom rodbinom i prijateljima. Vrlo im je važna privatnost te mogu biti jako oprezne.

Strijelac

Mladenka rođena u znaku Strijelca bit će vrlo energična ipak se radi o ženama koje obožavaju pustolovine. Uvijek su spremne za sve pa ih ništa neće iznenaditi. Čak i kada se vjenčanje bude približavalo kraju ona će i dalje imati puno energije. Osim toga nikome neće biti dosadno na njezinom vjenčanju jer će uživati u svoj sekundi.

Jarac

Žena rođena u ovom znaku je poznata po svojoj ambicioznosti i radišnosti, a obožava tradiciju. Zato će mladenka rođena u ovom znaku potpuno uživati u svakoj sekundi svog vjenčanja. Bit će vrlo tradicionalna mladenka i uživat će u svakom običaju, ali i hrani i glazbi koji su tipični za njezin kraj i obitelj.

Vodenjak

Neobična, čudna, nepredvidiva - ovako se opisuje žene rođene u ovom znaku. Uživat će u plesu i zabavi na svojoj svadbi. Privlačit će pažnju, ali se i možda neobično ponašati. Stoga se nitko ne treba iznenaditi ako na vjenčanje odluči doći na biciklu, ipak se radi o vrlo nepredvidivoj ženi.

Ribe

Žena rođena u ovom znaku mašta o vjenčanju iz bajke i velika je vjerojatnost da će organizirati upravo takvo vjenčanje. Nitko ne može toliko maštati poput ovog znaka, a vjenčanje je planirano od djetinjstva. Ovo će biti filmsko vjenčanje, a mladenka će sigurno pokazivati mocije.