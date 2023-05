Ljeto za pamćenje: Ova 4 horoskopska znaka čeka dugo, toplo i jako sretno ljeto

Za neke ljude ljetni mjeseci će biti vrlo sretan period i imat će najbolje ljeto. Bit će to zanimljiva kombinacija avanture; osobne promjene, ali i one na vanjskom planu. Od 21. lipnja do 23. rujna dogodit će se mnoštvo pozitivnih promjena, a tome će najviše biti izložena četiri horoskopska znaka.

Koga čeka najbolje ljeto 2023.?

Kretanja planeta ovog ljeta odražavaju ovu energiju jer su Saturn, Uran, Neptun, Pluton, Venera i Merkur retrogradni. No ne treba se bojati jer i ova kretanja mogu donijeti puno dobrih stvari. Za neke ljude ljetni mjeseci neće biti samo opuštanje i manje obveza nego će značiti i napredak na poslu, a to nije nikako loše. Krenut će na višu razinu!

Sljedeća četiri horoskopska znaka imat će vrlo sretno ljeto i doživjeti mnoštvo promjena - ali pozitivnih.