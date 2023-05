Ljeto za pamćenje: Ova 4 horoskopska znaka čeka dugo, toplo i jako sretno ljeto

Za neke ljude ljetni mjeseci će biti vrlo sretan period i imat će najbolje ljeto. Bit će to zanimljiva kombinacija avanture; osobne promjene, ali i one na vanjskom planu. Od 21. lipnja do 23. rujna dogodit će se mnoštvo pozitivnih promjena, a tome će najviše biti izložena četiri horoskopska znaka.

Koga čeka najbolje ljeto 2023.?

Kretanja planeta ovog ljeta odražavaju ovu energiju jer su Saturn, Uran, Neptun, Pluton, Venera i Merkur retrogradni. No ne treba se bojati jer i ova kretanja mogu donijeti puno dobrih stvari. Za neke ljude ljetni mjeseci neće biti samo opuštanje i manje obveza nego će značiti i napredak na poslu, a to nije nikako loše. Krenut će na višu razinu!

Sljedeća četiri horoskopska znaka imat će vrlo sretno ljeto i doživjeti mnoštvo promjena - ali pozitivnih.

Bik

Ljudi rođeni u ovom zemljanom znak osjećat će se vrlo samouvjereno dok se Jupiter kreće kroz prvu kuću koja predstavlja identitet. Ovo je tranzit koji im donosi optimizam i stav da će sve moći napraviti u budućnosti, ali i ostaviti prošlost iza sebe. Osjećaš li se već ispunjena ovom energijom? Tijekom ljetnih mjeseci će se posebno izraziti energičnost, a ljudi će biti impresionirati tobom, ali što je najvažnije ti ćeš biti impresionira sama sobom. Što trebaš učiniti? Širom otvori oči kako ne bi propustila sve prilike i sjeti se da nije dobro pretjerivati. Ovo je odličan tranzit ako planiraš putovanja, za upoznavanje novih ljudi i zabavu!

Venera 6. lipnja prelazi u četvrtu kući koja predstavlja dom, a kako je to vladajući planet ovog znaka imat će veliki utjecaj. Kada se 22. srpnja počne kretati retrogradno počet ćeš preispitivati privatne odnose i obiteljski život. Razmišljat ćeš o osjećaju sigurnosti i svojim željama u emotivnim odnosima. No Mars, planet snažne energije, bit će u petoj kući od 11. srpnja i istaknut će tvoju želju da uživaš u svemu što ti život ponudi. Krajem srpnja bit će vrijeme dobre sreće i uspjeha zbog uloženog truda jet će Mars formirati trigon s Jupiterom. Slušaj svoj instinkt i riskiraj te budi spremna za sve prilike koje će se otvoriti. Ovo ljeto planete su na tvojoj strani!

Lav

Sigurno će ti biti drago kada saznaš da ćeš ovo ljeto biti primijećena. Jupiter prolazi kroz tvoju desetu kuću posla i stvara pozornost koju upravo želiš za sebe. Tvoj ugled raste i bit ćeš spremna za isticanje. Postoji otvoreni put prema napredovanju u karijeri, službenim putovanjima, promjeni posla i općenito poslovnom uspjehu. Od 19. lipnja bit će vrijeme za odabir pravih prilika u kojima ćeš uživati jer ćeš moći puno postići. Kada Venera kreće na retrogradno putovanje, 22. srpnja, kroz tvoju prvu kuću počet ćeš opet razmišljati o svom imidžu. Kako se predstavljaš svijetu? Jesi li to prava ti? Ljeto 2023. bit će vrijeme za novi izgled. No općenito promisli prije nego uletiš u nove stvari. Želja za ponovnim stvaranjem sebe može biti zabavna, ali nemoj sebe i druge ocjenjivati strogo prema fizičkom izgledu.

Osim toga važno je da slušaš svoje instinkte vezano za novac jer će odvažan Mars formirati trigon s Uranom desetoj kući od 15. kolovoza. Također ćeš imati jasno izraženu želju za slobodom, a uz sve ćeš imati visoku razinu energije pa će biti pravo vrijeme za nove projekte. Bit će to također dobro vrijeme za upoznavanje novih ljudi i zabavna iskustva. Važno je da se prepustiš i sjajiš poput Sunca!

Strijelac

Ljeto 2023. vrijeme je za prihvaćenje sebe i svojih vrijednosti, a tijekom tog vremena Jupiter će donositi optimizam u šestu kuću zdravlja. Osim toga optimizam će se širiti i na poslovnom planu i uživat ćeš u onome što radiš, a usavršavat ćeš se i to će ti donijeti zadovoljstvo i vanjske nagrade. Venera retrogradno prolazi kroz tvoju devetu kuću putovanja i rast što znači da ćeš poželjeti promijeniti određene stvari, posebno one koje ti stvaraju zadovoljstvo. No ne moraš i dalje željeti nešto što si prije htjela. Možda si prije imala želju da svako ljeto ideš u novu zemlju, ali sada ćeš možda željeti otići samo tamo gdje je udobno. Dopusti sebi da se mijenjaš i ostvariš svoje nove želje.

Tijekom retrogradnog kretnja Venere kroz devetu kuću putovanja i rast postat će ti jasno kako se sve oko tebe mijenja. Od 31. srpnja energični Mars bit će u trigonu s Jupiterom zbog čega ćeš donijeti neke odluke vezane za posao, ali i općenito vezano za život. Gotovo sve što odlučiš bit će popraćeno srećom, a uspjeh će se dogoditi.

Škorpion

Ovo je vrlo moćno vrijeme za tebe. Jupiter u sedmoj kući partnerstva i retrogradna Venera koja prolazi kroz desetu kuća posla donijet će revidiranje osobnih i profesionalnih odnosa i otpuštanje onih koji te ne zadovoljavaju. Također Jupiter donosi sreću u poslu i u javnosti, a to će pozitivno utjecati na financije. U međuvremenu, Venera će Škorpionima pomoći da shvate što žele od sebe i da stvarno razumiju vlastita očekivanja. No kada se radi o privatnom životu budi spremna na neke promjene i novu vezu, a važno je da u njoj možeš rasti i učiti o sebi. Ako si u vezi onda ćeš možda poželjeti podići vezu na novu razinu, a svakako ćeš shvatiti gdje su problemi u odnosu. Možda ćeš čak i odlučiti otići iz odnosa ako misliš da je to dobro za tebe jer je vrijeme bolju svjetliju budućnost.

U kolovozu stiže novo povoljno razdoblje, planeti koji vladaju ovim znakom, Mars i Pluton, formirat će trigon i stvoriti novi val ambicije i naglasiti liderske sposobnosti. Vanjske i unutarnje prepreke koje su se činile nepremostivima iznenada su sitnice na putu jer strast i samopouzdanje ohrabruju i impresioniraju druge. Slušaj svoju intuiciju ovog ljeta i samo idi prema svom cilju!