Strastveni frajeri burnog temperamenta: Kakvi su muškarci Ovnovi u vezama?

Horoskopski znak Ovan vlada od 21. ožujka do 20. travnja. Iako njegova astro vladavina ne počinje samim početkom godine on predstavlja prvi znak Zodijaka, jer označava početak proljeća što je razdoblje obnove i ponovnog rađanja. Sukladno s tim, Ovnovi su horoskopski znak koji je uvijek usmjeren na stvaranje novih puteva, rušenje starih navika i "guranje" naprijed. Strastveni, tvrdoglavi i uporni, horoskopski Ovnovi su inovatori i veliki revolucionari, a zanimljivo je i da je jedan od najslavnijih izumitelja svih vremena, Leonardo da Vinci, također bio Ovan. No, iako sve pripadnike i pripadnice ovog znaka krase te osobine, mi ćemo se danas usredotočiti na analizu muškaraca rođenih u znaku Ovna. Naime, ovi vatreni frajeri po mnogočemu su jako posebni.

Muškarac rođen u znaku Ovna po prirodi je vatren i šarmantan te ima ono nešto što privlači žene, s jakim seksualnim prohtjevima, nekonvencionalan, veoma impulzivan, strastven, više od svega mrzi monotoniju, rutinu, a potreban mu je stimulans u svakom trenutku. Kada je riječ o ljubavi, Ovan je agresivan, dominantan, energičan, nemiran, impulzivan, maštovit i dinamičan, uvijek traži maštovite partnere i potpunu odanost.

Općenito su frajeri Ovnovi skloni ljubomori i imaju potrebu da im se stalno netko divi, izražava zahvalnost i potvrđuje njihovu veličinu. Tek tada muškarac Ovan osjeća se sigurno u svojoj vezi – a sve detalje o tome kakav je kad je riječ o izražavanju emocija ili pak u krevetu, saznaj u nastavku našeg članka.