Prevrtljivo razdoblje: Evo kako će sezona Blizanaca utjecati na svaki horoskopski znak

Sezona Bikova bila je nevjerojatno izazovna - bez uvrede svim Bikovima, ali vaš rođendanski mjesec gotovo svima je teško pao. Sezona pomrčina i retrogradni Merkur uzdrmali su našu svakodnevicu, ali stvari se konačno smiruju… dobro, ne baš, jer 21. svibnja Sunce je ušlo u jedan od najinteligentnijih, najprevrtljivijih i najenergičnijih znakova: Blizance!

Prije svega, sezona Blizanaca za sve predstavlja jedno veliko razdoblja učenja. Bez obzira na tvoj horoskopski znak, pokušaj naučiti nešto novo svaki dan tijekom sezone Blizanaca koja traje od 21. svibnja do 21. lipnja.

Ovo možeš shvatiti vrlo doslovno, poput čitanja knjiga, upisivanja tečaja ili dubokog istraživanja teme koja te zanima, a možeš tome pristupiti i s nešto otvorenijim tumačenjem. Možda ćeš putovati, upoznati nove ljude ili čak voditi duboke razgovore s ljudima koji su svakodnevno oko tebe. Sljedeći mjesec trebao bi biti društveno bogat i zanimljiv, ali i pomalo 'too much' ili po naški - preplavljujuć.

Upravo to dovodi do jednog od problema sa sezonom Blizanaca…jednostavno se ne možeš usredotočiti ni na jednu stvar. Toliko ćemo biti željni isprobavanja novih stvari i povezivanja s novim ljudima da će držati se samo jedne od njih biti jako teško. Svi ćemo biti malo više nemirni, odsutni, pomalo zaboravljivi, ali i neodlučni.

Ipak, bez obzira na neke poteškoće i izazove, ova sezona Blizanaca definitivno je dašak svježeg zraka nakon iscrpljujućeg razdoblja vladavine Bikova. Sljedećih mjesec dana otvori svoj um, eksperimentiraj i istražuj, a do početka ljeta - ova sezona Blizanaca mogla bi te transformirati u bolju i inteligentniju osobu.

Što svaki horoskopski znak može očekivati u sljedećih mjesec dana - provjeri u nastavku.

Ovan

Ne moraš putovati cijelim svijetom ili ići u školu/na faks da bi nešto naučila - postoji mnogo uzbudljivih prilika u tvojoj neposrednoj blizini koje možeš iskoristiti u ovoj sezoni Blizanaca. Otiđi u onaj novi restoran koji želiš posjetiti, upiši tečaj slikanja, kuhanja ili bilo čega što te zanima, ili provedi više vremena šetajući po svom gradu. Na putu bi mogla naići na neke vrlo zanimljive ljude, ali i iskustva!

Bik

Nije tajna da si nevjerojatno tvrdoglava, ali ova sezona Blizanaca potiče te da postaneš malo otvorenijeg uma. Iako se inače držiš svojih principa i vrijednosti kao da su uklesani u kameni, čak i ako su malo zastarjeli ili više nisu u skladu s tvojim trenutnim stilom života - sada je savršeno vrijeme da 'omekšaš', shvatiš što je trenutno najvažnije i u skladu s tim (napokon) promijeniš svoj stav.

Blizanci

Sretan ti rođendan! Pogledaj svijet oko sebe - ljude, mjesta, događaje. Koji se čine najuzbudljivijima? Što mislis, koji će te najviše oduševiti? Kad jednom odlučiš, kreni za tim! A ako ne možeš odabrati samo jedno (jer svi znamo kakva si) - kreni u sve! Projekti, poslovi i odnosi koje sada započneš bit će vrlo važni u budućnosti. Nemoj previše razmišljati već jednostavno djeluj!

Rak

Vrijeme je za malo dubokog razmišljanja. Tijekom sezone Blizanaca, odvoji vrijeme i dobro razmisli koji dijelovi tvog života (i koji dijelovi tebe same) više ne funkcioniraju u skladu s tvojim najboljim interesima. To može biti tvoj posao, neke tvoje navike ili ovisnosti, ili možda ljubavna ili prijateljska veza. Bez obzira na sve, moraš se nositi s nekim teretom. Nemoj previše razmišljati. Promjene su neizbježne, a ponekad i nevjerojatno potrebne iako toga isprva nismo svjesni. Sada je vrijeme za te promjene - dobro razmisli, a onda i djeluj. Samo jedan je život!

Lav

Ovaj mjesec ti si najveći društveni leptirić! Novi prijatelji su na putu, toksični prijatelji su na odlasku, a ti si sve bliža i bliža sa svojim najbližima i najdražima. Ipak, nemoj se razmetati i slavi sve oko sebe. Uživaj u odnosima koje imaš, ali pokušaj malo više cijeniti sve te dobre ljude oko sebe.

Djevica

Nemoj se potcjenjivati. Ako sanjaš, sanjaj veliko. Ovo je kritičan trenutak kada su u pitanju tvoja karijera i imidž u javnosti, stoga kreni u pobjede! Naravno, ovo iziskuje puno rada, truda i vremena, ali vrijedi. Čak i ako ne uspiješ u svemu, tvoj trud i motivacija značajno će poboljšati tvoju reputaciju, a nove prilike zasigurno neće izostati.

Vaga

Sezona Blizanaca za tebe predstavlja najbolje vrijeme za putovanje. Bilo gdje gdje se trenutno ne nalaziš (a htjela bi), bilo da je to negdje blizu - na moru ili u planinama ili na drugom kontinentu, tamo bi trebala biti. Čak i ako možeš tijekom sljedećih mjesec dana negdje otputovati, ali nemaš s kim - otputuj svejedno! Ovaj mjesec je usmjeren na širenje tvojih horizonata - metaforički, ali i doslovno!

Škorpion

Ako ne razgovaraš o problemu, on se nikada neće riješiti. Nemoj skrivati probleme pod tepih. U tvom životu postoji veza/odnos koji uzrokuje ozbiljnu neravnotežu i moraš o tome razgovarati. To može biti ljubavna veza, toksičan odnos na poslu, problemi s financijama, ili čak problem koji imaš sa samom sobom. Što god da se događa, razgovaraj s nekim (partnerom, prijateljicom ili s terapeutom), jer ako se o nečemu može razgovarati, to je moguće i riješiti.

Strijelac

Sezona druženja je u zraku! Provoditi vrijeme solo za tebe trenutno nije najbolja opcija. Bilo da je u pitanju tvoja prijateljica, tvoj partner, sestra ili kolegica s posla, trebala bis s nekim provoditi što više vremena tijekom ove sezone Blizanaca. Uspostavi nove odnose, osnaži postojeće i pozabavi se s dramom ako postoje ljudi s kojima trenutno nisi u dobrim odnosima.

Jarac

Pogledaj malo oko sebe i uočiš ćeš nered - možda doslovno, a možda metaforički. Počni s pospremanjem svog doma. Onda organiziraj i stvari na poslu. Zatim, teži dio: moraš uspostaviti neke zdravije navike. S vremena na vrijeme izađi van u šetnju ili počni pripremati hranu kod kuće umjesto da svako jutro svratiš do pekare na putu do posla ili naručuješ dostavu. Sezona Blizanaca poručuje ti da je vrijeme da svoj život dovedeš u red. Zastani i razmisli koja područja trebaju hitnu intervenciju!

Vodenjak

Vodenjacima se smiješi sreća tijekom sezone Blizanaca. Aktivnija si, osjećaš se kreativno i osjećaš veliku strast za životom. Sezona Blizanaca čini i tvoj ljubavni život ljepšim, seks još više uzbudljivijim, a tebi u međuvremenu daje dodatno samopouzdanje. Uglavnom, sljedećih mjesec dana za tebe će biti jedni od najboljih u ovoj godini, stoga nemoj dopustiti da ti itko i išta pokvari dobru zabavu!

Ribe

Pritajila si se, osjećaš se vrlo introvertirano i provodiš puno i previše vremena sama kod kuće. Možda se u posljednje vrijeme ovako osjećaš, ali nema potrebe da zbog toga osjećaš krivnju jer sezona Blizanaca usmjerena je upravo na tvoj unutarnji svijet - tvoj život kod kuće, tvoj obiteljski život i tvoje emocije. Odvoji malo vremena za rješavanje onoga što se događa u tvom privatnom svijetu i moći ćeš izaći iz svoje ljušture osjećajući se bolje nego ikad kada sezona Blizanaca završi.