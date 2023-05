Blizanci - godišnji horoskop: Neke stvari ćeš napokon (i jednom zauvijek) ostaviti iza sebe

Službeno se pozdravljamo s tvrdoglavim, upornim i 'žilavim' Bikovima jer pred nama je sezona Blizanaca. Budući da je ovaj zračni znak povezan s planetom Merkurom, pred nama je također pomalo užurbano razdoblje u kojem ćemo najviše biti fokusirani na naš um, kreativnost i sposobnost da se izrazimo.

Od 21. svibnja do 21. lipnja traje vladavina ovog zračnog znaka, poznatog kao velikog intelektualca, društvenjaka i entuzijasta; vječno znatiželjnog i uvijek spremnog na učenje novih stvari.

A što Blizanci mogu očekivati na području ljubavi, karijere i zdravlja u ostatku 2023. godine - provjeri u nastavku u godišnjem horoskopu.

Ljubav

Kao što vjerojatno znaš, Blizanci imaju reputaciju jednog od najvećih srcolomaca u horoskopu. Tvoje vještine flerta su impresivne, a bez obzira imaš li partnera ili si solo, rijetko patiš od nedostatka romantične pažnje. Međutim, tijekom prvih nekoliko mjeseci u 2023., ljubavni život nije bio tvoj primarni fokus. Dosad si više bila koncentrirana na brigu o sebi, prijateljstva i napredak na poslu, čemu si najviše posvećivala svoje vrijeme. Ipak, kako je došlo proljeće, fokus se prebacuje na tvoj ljubavni život. Bilo da je u pitanju emocionalna intimnost, seks ili solo igrice - pred tobom je ljeto u znaku ljubavi.

Međutim, ruže neće cvjetati same od sebe. Ono što bi Blizanci svakako trebali učiniti u ostatku 2023. kad je u pitanju ljubav je odvojiti vrijeme da istraže što doista žele od romantične veze. Također bi trebali naučiti kako iskreno i otvoreno izraziti svoje osjećaje bez straha od odbijanja ili osude. Usredotoči se na stvaranje ravnoteže između glave i srca kada su u pitanju ljubavne teme ove godine – ne samo kroz njegovanje samosvijesti, već i kroz poticanje autentičnosti unutar odnosa. Sve dok ostaneš iskrena prema sebi o tome što želiš od odnosa, postoji veliki potencijal da se napokon osjetiš ispunjeno u ovom području.

Kasnije tijekom godine, iskre će frcati kada Merkur uđe u Vagu, znak ravnoteže i partnerstva, i osvijetli tvoju 5. kuću zadovoljstva 4. listopada. To ne samo da ti pomaže da se otvoriš i razgovaraš o svojim seksualnim željama, već je i fantastično za poticanje nekih dubljih razgovora s partnerom.

Potom, kada tvoj vladajući planet, Merkur, uđe u brbljivog Strijelca i tvoju 7. kuću partnerstva 10. studenog, za neke Blizance to će značiti više predanosti, dok će za druge to značiti kraj veze ili braka. Stoga iskoristi svoju intuiciju i budi sigurna da ponajprije vjeruješ samoj sebi. Posebno pripazi na svoju komunikaciju kada retrogradni Merkur uđe u neovisnog Strijelca 23. prosinca, ali ako znaš što želiš, lako ćeš to izraziti drugima.

Karijera

Do službenog početka ljeta napokon ćeš se osjećati osnaženo izraziti svoju vrijednost kada tvoj vladajući planet, Merkur, uđe u brižnog Raka i tvoju 2. kuću posjeda i imovine 26. lipnja. Iako nijedan astrolog ne može obećati novac u ovoj ludoj ekonomiji, ovaj tranzit je astrološki povoljno vrijeme za traženje povišice ili novog posla. Budući da naša 2. kuća posjeda također uključuje emocije (mi ih također posjedujemo), korisno je prakticirati zahvalnost u ovo vrijeme i okrenuti se pozitivnom razmišljanju.

Još jedan dan s potencijalom za obilje u tvom kalendaru za ostatak 2023. godine je 27. studenog, koji donosi pun Mjesec u tvom znaku. Ovaj pun Mjesec mogao bi donijeti kulminaciju projekta na kojem si naporno radila. Možda je vrijeme i za neke nove stvari kad je karijera u pitanju, a iako bi ovo razdoblje moglo biti intenzivno i teško, bit će ti itekako korisno i isplatit će se ukoliko iskreno i realno posložiš prioritete.

Svi se trenutno osjećaju kao da se bore kada su u pitanju novac i posao, stoga za dobrobit svog emocionalnog blagostanja svakako proslavi sve dobre vijesti koje te čekaju ove godine, bez obzira radi li se o povišici, novoj poslovnoj prilici ili projektu u kojem možeš pokazati sve svoje jake strane.

Zdravlje

Ova 2023. važna je godina za Blizance, posebno kada je u pitanju njihovo zdravlje. Ovaj horoskopski znak poznat je po svojoj želji za životom i vitalnosti, ali 2023. može donijeti neka neočekivana iznenađenja.

Jedna od najvećih zdravstvenih briga za Blizance u 2023. vjerojatno će biti stres. Uz toliko promjena i neizvjesnosti povezanih s godinom, prirodna znatiželja Blizanaca mogla bi ih navesti da se psihički i fizički prenapregnu. Ako još uvijek nisi, svakako iskoristi svoju sezonu da pronađeš više vremena za sebe i posvetiš se i nekim aktivnostima koje su sjajne za borbu protiv stresa, poput joge, meditacije, solo šetnji prirodom ili vođenja dnevnika.

Blizanci su također skloni probavnim problemima zbog svog brzog načina života. Pokušaj malo više pažnje pridati hrani koju unosiš u sebe, a tjelovježba, makar u pitanju bilo i svakodnevno hodanje, pomoći će ti u održavanju normalne probave i smanjiti razinu tjeskobe.

Što se tiče ostatka godine, bit ćeš spremna komunicirati i provesti svoje potrebe u djelo kada tvoj planet Merkur uđe u intenzivnog Škorpiona 22. listopada. Da, to definitivno znači da bi u ovom razdoblju trebala otići zubaru (kojeg možda već neko vrijeme odgađaš) ili obaviti veći sistematski pregled, ali također bi u ovom dijelu godine trebala odvojiti više vremena za brigu o sebi. Svakako, to je važno tijekom cijele godine, ali tebi će biti posebno potrebno tijekom jeseni.

Konačno, kako će se godina bližiti svom kraju, možeš očekivati svojevrsno duhovno iscjeljenje tijekom prosinca. Općenito, u 2023. prolaziš kroz mnogo duhovnog rasta, a neke stvari iz prošlosti ćeš, jednom zauvijek, napokon ostaviti iza sebe.