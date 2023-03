Vrijeme je za promjene: Mladi Mjesec u znaku Ovna donosi nam nove početke

Za mnoge početak 2023. godine baš i nije bio najbolji, no mladi Mjesec u Ovnu uvodi nas u neko posve novo razdoblje i stavlja pred nas svijetlu budućnost. Pred nama su brojna uzbuđenja i jedna potpuno drugačija energija.

Ove godine mladi Mjesec u znaku Ovna događa se 21. ožujka, kada i službeno završava sezona Riba te s proljetnim ekvinocijem započinje sezona vatrenog Ovna. S buđenjem proljeća, budimo se i mi, a ova sjajna energija omogućava nam da okrenemo novu stranicu i započnemo jedno posve novog poglavlje u svojem životu.

Kako na naše osobne živote, mladi Mjesec u Ovnu utjecat će i na cijeli kolektiv i donijeti brojne društvene promjene i transformacije. Ujedno započinje i nova astrološka godina, a sva ova pozitivna energija daje nam priliku da se posvetimo ispunjavanju svojih želja, ciljeva i snova. Sada je idealno vrijeme da pokrenemo sve ono što smo oduvijek htjeli pokrenuti, a nismo imali snage, energije ili hrabrosti.

Zvijezde nam poručuju da odbacimo sve svoje strahove i sumnje te da hrabro krenemo u nove poduhvate i avanture. Ovaj je period također dobar i za postavljanje planova ili želja jer sve radnje koje poduzimamo pa čak i misli koje imamo tijekom razdoblja mladog Mjeseca imaju dodatnu težinu i značaj.

U nastavku doznaj kako će mladi Mjesec u Ovnu utjecati na tvoj horoskopski znak:

Ovan

Napokon počinje tvoja sezona pa je sada idealno vrijeme da se prisjetiš neograničenih mogućnosti svemira i svoje budućnosti. S mladim Mjesecom u tvom znaku, samo ti je nebo granica. Pred tobom je svijetla nova budućnost, ali moraš biti dovoljno hrabra i odvažna te sanjati velike snove i vjerovati da si sposobna ostvariti ih. Nikad nije prerano niti prekasno da postaneš osoba kakva si oduvijek željela biti.

Bik

Mladi Mjesec u znaku Ovna donosi ti značajnu mogućnost iscjeljenja i novi početak za tvoje mentalno, emocionalno i duhovno zdravlje. Posljednjih nekoliko mjeseci imala si određenih poteškoća, no sada se sve to mijenja. S mladim Mjesecom u tvojoj dvanaestoj kući podsvjesnog uma, sada imaš priliku posvetiti se svim onim stvarima vezanima uz svoje mentalno zdravlje. Budi ljubaznija prema sebi i ponovno se poveži sa svim onim dijelovima sebe koje si predugo ignorirala ili kritizirala. Nauči prihvatiti sebe, sa svim svojim vrlinama i manama jer i one su dio tvoje autentične osobnosti.

Blizanci

Mladi Mjesec je u tvojoj jedanaestoj kući prijatelja i zajednice što znači da bi tvoj društveni život odjednom mogao postati jako dinamičan i zanimljiv. U tvoj bi život mogli stupiti neki posve novi ljudi, što će povoljno utjecati na tvoj društveni status. Možda ćeš otkriti da si napokon spremna istaknuti se i zakoračiti u središte pozornosti te preuzeti poziciju lidera u svom krugu. Jednako je moguća i iznenadna pojava nove i transformativne figure koja će doslovno promijeniti tvoju putanju. Nemoj zaboraviti koliko vrijediš.

Rak

Samo ti je nebo granica. O čemu si oduvijek sanjala? O pokretanju vlastitog biznisa ili možda o unapređenju na poslu? Ovaj moćni mladi Mjesec u tvojoj desetoj kući karijere značajno će utjecati na tvoj život i na tvoju karijeru. Sve što sada manifestiraš, moglo bi brzo eskalirati. Vjeruj u svoje snove i nemoj nikada od njih odustati. Možda nisi navikla imati moć, ali ona je sada u tvojim rukama. Sada je napokon stiglo vrijeme da ostvariš sve one profesionalne ciljeve i snove o kojima si oduvijek maštala.

Lav

Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci, a možda i godina činilo ti se kao da je tvoj život ograničen, a tvoj je svijet vjerojatno postao manji. Iako ti je takav predah bio potreban, sada je vrijeme za 'reset'. S mladim Mjesecom u tvojoj devetoj kući duhovnog rasta spremna si za nove avanture. Razmisli o lekcijama koje si naučila i dobro iskoristi stečeno iskustvo. Podijeli svoju priču s ljudima oko sebe, a onda poslušaj njihove priče. Poveži se s ljudima iz različitih društvenih slojeva, razmisli o putovanju ili se posveti proučavanju novih jezika i kultura. Započni nešto što si oduvijek željela isprobati jer ovaj je period dobra prilika za ostvarenje snova.

Djevica

Mladi Mjesec ulazi u tvoju osmu kuću karmičkih dugova pa postaješ svjesnija financijske i emocionalne neravnoteže između sebe i drugih ljudi. Vrijeme je da pritisneš tipku za 'reset' i da čvrsto odlučiš ostaviti prošlost tamo gdje i pripada – iza sebe. Neki tvoji planovi možda nisu uspjeli, ali imaš i mnoštvo pozitivnih i uspješnih primjera koji ti pokazuju u kojem bi smjeru trebala krenuti.

Vaga

Znaš onaj osjećaj kada se po prvi put zaljubiš u nekog novog? S mladim Mjesecom u tvojoj sedmoj kući romantičnih odnosa, mogla bi ponovno osjetiti leptiriće u trbuhu. Bez obzira na tvoj trenutačni ljubavni status, vjerojatno ti je potreban novi početak koji će te podsjetiti zašto je ljubav omiljena tema među Vagama. Razmisli o svojoj trenutnoj vezi – treba li ti doza uzbuđenja da te izvuče iz kolotečine? Možeš li biti bolji partner? Sada je idealno vrijeme da pokreneš promjene kako bi dobila ljubav kakvu želiš – i zaslužuješ.

Škorpion

Ako su ti se tvoji svakodnevni poslovi i zadaci činili dosadnima i predvidivima, mladi Mjesec u Ovnu mogao bi unijeti uzbudljive promjene u tvoju rutinu. Sada je idealna prilika da izađeš iz dosadne kolotečine i da se posvetiš hobijima koji će te usrećiti i ispuniti. Možda je vrijeme da u svoju svakodnevicu uvedeš redovite šetnje, meditaciju ili pisanje dnevnika. Sve one aktivnosti koje će ti omogućiti da se oslobodiš nataložene energije mogle bi biti vrlo korisne za tvoje mentalno stanje.

Strijelac

Vrijeme je da se pripremiš za navalu nove i iznimno kreativne energije. Mladi Mjesec ulazi u tvoju petu kuću zabave pa ćeš se osjećati kao da te posjetila muza s darovima. Možda ćeš napokon pronaći božansko nadahnuće koje ti je bilo potrebno da bi pokrenula svoje kreativne projekte o kojima si dugo maštala. Bilo da je riječ o umjetnosti, dejtanju ili proširenju obitelji, u što god uložila svoju energiju, znaj da te zvijezde podržavaju.

Jarac

Mladi Mjesec je u tvojoj četvrtoj kući doma i obitelji pa je sada idealna prilika da procijeniš kakav je tvoj dom i iziskuju li određeni dijelovi tvog trenutnog životnog okruženja proljetnu generalku. Ako razmišljaš o pokretanju projekata vezanih uz renovaciju kuće ili stana, sada je za to idealna prilika. Razmisli o tome što ti nedostaje kad je riječ o obiteljskom životu i poduzmi sve one korake koji su potrebni ako želiš da tvoj dom ponovno postane tvoje mirno utočište.

Vodenjak

S mladim Mjesecom u tvojoj trećoj kući komunikacije, bude se tvoja znatiželja i kreativnost. To znači da će ti svaka tema kojoj odlučiš posvetiti svoju energiju biti dodatno zanimljiva i inspirativna. Možda ćeš pronaći neke nove strasti, a možda ćeš i one postojeće početi gledati iz neke nove, svježije perspektive. Imaj na umu da su dvije glave uvijek bolje od jedne pa ako razmišljaš o tome da preneseš svoje ideje prijatelju ili kolegi, vjeruj toj vibraciji. To bi mogao biti početak jednog sjajnog zajedničkog i iznimno plodonosnog poduhvata.

Ribe

Ako te muče financije, imaš sreće jer bi ti mladi Mjesec u znaku Ovna i tvojoj drugoj kući resursa mogao donijeti prilike za nove prihode. Sada je idealan period za postavljanje financijskih ciljeva. Čak i oni mali koraci i jednostavnije odluke mogli bi pozitivno utjecati na tvoje financijsko stanje. Tvoje ideje imaju vrijednost, možda ti treba samo malo pozitivne potpore pa je sada dobar trenutak da se spojiš sa suradnicima, kolegama i drugim partnerima koji vjeruju u tebe i spremni su investirati.