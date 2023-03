Ovan - godišnji horoskop: Do kraja 2023. mogla bi se osjećati kao potpuno nova osoba

Dobro došli u sezonu Ovna! Uz pomrčinu Mjeseca i dvije pomrčine Sunca koje pogađaju tvoj znak ove godine, možeš očekivati neke velike promjene. Bilo da se radi o odlukama povezanim s dugogodišnjom vezom, brakom ili karijerom, neočekivanim iznenađenjima iza svakog ugla ili jednostavno novom početku - cijela 2023. označava sjajno vrijeme za rast Ovnova!

Ipak, pripazi da previše ne riskiraš donoseći odluke bez puno razmišljanja. Ove će ti godine biti više nego ikad važno ostati prizemljena i usredotočena na promjene - i to prije svega, one u sebi.

Tvoja sezona počinje upravo danas, 21. ožujka i traje sve do 20. travnja. A kakva je godina pred tobom i što možeš očekivati na području ljubavi, karijere i zdravlja kroz cijelu 2023. - pročitaj u nastavku.

Tvoj horoskop za 2023. započeo je sasvim dobro, budući da je 12. siječnja Mars konačno postao direktan! Mars je tvoj vladajući planet, tako da si u novu godinu krenula spremna - puna želja i planova!

Cijela 2023. na neki će način biti godina velikih promjena, pogotovo ako si Ovan ili Ovan u podznaku. Sve je započelo 7. ožujka, kada je Saturn ušao u Ribe i izvršio pritisak na tvoju 12. kuću samoće i duhovnosti (te će tamo ostati sve do 2025.). Za to vrijeme, Saturn će tvoju pozornost preusmjeriti prema unutarnjem iscjeljenju i prisiliti te da naučiš kako otpustiti i predati se onome što nije u tvojoj kontroli. I sama znaš da ti je to jedna od najtežih stvari u životu.

A onda će 23. ožujka Pluton će započeti svoje 20-godišnje putovanje kroz Vodenjaka, transformirajući tvoju 11. kuću čovječanstva, nada i ideala. Od ove godine, Pluton želi da iskoristiš svoju sposobnost da budeš vođa - bilo da se radi o unaprjeđenju na poslu ili o tome da predvodiš zajednicu u kojoj se nalaziš, od obitelji do prijatelja. 23. ožujka također je dan kada će Mars konačno ostaviti iza sebe Blizance i ući u tvoju četvrtu kuću doma i obitelji, potičući te da braniš i štitiš ono što ti je najvažnije.

Kako se ove planetarne promjene budu sve više pokretale, život će ti se stvarno ubrzati oko 20. travnja. Tada će se dogoditi pomrčina mladog Mjeseca-Sunca u Ovnu, što će pokrenuti prvu pomrčinu u nizu pomrčina koje će se dogoditi na osi Vaga-Ovan. Kada je pomrčina u tvom znaku, budi na posebnom oprezu jer bi ti se život mogao promijeniti kada se najmanje nadaš! U trenutku kada se pomrčina krvavog Mjeseca i mjesečeve eklipse u Biku pojavi u tvojoj drugoj kući novca i samopoštovanja 5. svibnja, osjetit ćeš potrebu da ostaviš sa strane sve što ti je priječilo put do obilja i uspjeha.

S druge strane, dobit ćeš predah od svega oko 16. svibnja, kada Jupiter napusti Ovna i uđe u Bika, donoseći ljubav i pažnju u tvoju drugu kuću vlastite vrijednosti. To bi moglo dovesti do velikog povećanja novca, prihoda i neočekivanih dobitaka!

Kako se Jupiter spaja s Plutonom, možda ćeš morati promijeniti svoje planove kako bi stigla tamo gdje želiš biti. A kada Sjeverni čvor uđe u Ovna 17. srpnja, započet ćeš proces samootkrivanja koji sve mijenja na bolje.

Međutim, tvoj ljubavni život mogao bi biti izvor drame od 22. srpnja do 3. rujna. Tada će Venera u Lavu stacionirati retrogradno u tvojoj strastvenoj petoj kući, zbog čega bi se mogla osjećati ignorirano ili necijenjeno. Dopusti ovom razdoblju da ti pomogne razabrati što bi moglo ometati tvoje prepuštanje romantici. A nakon što 14. listopada pomrčina mladog Mjeseca-Sunca u Vagi donese promjenu u tvojoj sedmoj kući važnih osoba, možda se spremaš za novu vrstu partnerstva.

Što se tiče zdravlja u 2023., briga o vlastitom mentalnom zdravlju trebala bi ti biti prioritet. Uz svu ambiciju koju nosi tvoj horoskopski znak, dolazi i rizik od stresa, ali i 'burnouta' - stoga je važno naučiti kako upravljati stresorima na zdrav način, posebno ako želiš ostati psihički uravnotežena tijekom cijele godine.

Meditacija ti može pružiti prijeko potrebno vrijeme za opuštanje, dok provođenje vremena s prijateljima i partnerom ili bavljenje aktivnostima poput čitanja može biti izvrstan način za opuštanje nakon napornog dana. Biti svjestan svog mentalnog stanja i imati pripremljene strategije za vremena kada stvari postanu previše opterećujuće pomoći će ti da ostaneš prizemljena usred svih promjena koje te čekaju.

Od 13. prosinca do 1. siječnja, Merkur će retrogradirati kroz Jarca i Strijelca, donoseći neke od istih tema (i problema!) koje su se provlačile i kroz cijelu tvoju 2022. godinu. Međutim, umjesto da činiš iste greške, dobit ćeš priliku za drugačiji izbor. A do početka 2024. lako je moguće da ćeš se osjećati kao potpuno nova osoba!