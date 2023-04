Ne tako blaženo stanje? Žene rođene u ovim znakovima najteže podnose trudnoću

Trudnoća bi trebala biti lijepo razdoblje, kada žena nosi novi život u sebi i blista od radosti. U stvarnosti, to je nerijetko i vrlo teško i izazovno razdoblje, ponajprije zbog svih tih silnih komplikacija koje s trudnoćom mogu doći, od dosadnih jutarnjih mučnina koje itekako izmore žene i mogu dovesti do dehidracije pa sve do krvarenja, anemije, preuranjenog poroda i preeklampsije.

Zbog svih ovih komplikacija, neke žene ne mogu uživati u trudnoći kao druge i za njih to definitivno nije tako blaženo stanje. No nisu samo komplikacije te koje mogu uzrokovati lošu trudnoću - prema astrologiji, žene rođene u određenim horoskopskim znakovima koje vole da je sve po njihovom te se ne nose dobro sa stresom i boli vrlo vjerojatno neće uživati u trudnoći. Evo koji su to horoskopski znakovi i što će mučiti buduće mame rođene u tim znakovima.