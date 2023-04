Ne tako blaženo stanje? Žene rođene u ovim znakovima najteže podnose trudnoću

Trudnoća bi trebala biti lijepo razdoblje, kada žena nosi novi život u sebi i blista od radosti. U stvarnosti, to je nerijetko i vrlo teško i izazovno razdoblje, ponajprije zbog svih tih silnih komplikacija koje s trudnoćom mogu doći, od dosadnih jutarnjih mučnina koje itekako izmore žene i mogu dovesti do dehidracije pa sve do krvarenja, anemije, preuranjenog poroda i preeklampsije.

Zbog svih ovih komplikacija, neke žene ne mogu uživati u trudnoći kao druge i za njih to definitivno nije tako blaženo stanje. No nisu samo komplikacije te koje mogu uzrokovati lošu trudnoću - prema astrologiji, žene rođene u određenim horoskopskim znakovima koje vole da je sve po njihovom te se ne nose dobro sa stresom i boli vrlo vjerojatno neće uživati u trudnoći. Evo koji su to horoskopski znakovi i što će mučiti buduće mame rođene u tim znakovima.

Jarac

Žene rođene u znaku Jarca mogla bi čekati užasna trudnoća. Svi koji su rođeni u ovom znaku odgovorni su i disciplinirani, ali ne opraštaju lako i imaju tendenciju očekivati najgore od svega. Zato će se i u trudnoći uvijek bojati najgoreg. Trudnoća može biti nepredvidiva i nikakvo planiranje i samokontrola ne može osigurati da ona prođe po planu. Ako si rođena u ovom znaku, vjerojatno ćeš biti frustrirana i uplašena zbog najmanjih sitnica za vrijeme svoje trudnoće.

Ribe

Ribe su poznate po svojoj suosjećajnosti i nježnoj prirodi, no također su poznate po tome što se boje gotovo svega. Ako si rođena u ovom znaku i trudna si, velike su šanse da ćeš poludjeti od brige. Buduće mame rođene u ovom znaku zovu svog liječnika svaki put kada se osjećaju čudno ili ih nešto boli, a pritom paničare i boje se. No, ne brini - liječnik će sigurno umanjiti tvoje brige i strahove.

Ovan

Ovnovi su strastveni, odlučni ljudi s tendencijom da budu nestrpljivi i agresivni, pa buduće mame rođene u znaku Ovna imaju ozbiljna očekivanja od svoje trudnoće. Čitaju knjige, gledaju videa, slušaju savjete liječnika. A kada dođe vrijeme za porod, vjerojatno će imati neke prilično specifične zahtjeve za svoj plan poroda. Također će se vjerojatno naljutiti ako nešto neće ići onako kako su zamislile, no važno je zapamtiti da trudnoća rijetko kad ide po planu.

Rak

Emocionalni Rakovi obožavaju svoju obitelj, pa tako i buduće majke rođene u ovom znaku obožavaju svoje dijete koje će se roditi. Upravo zato, za njih je trudnoća jedan veliki tobogan emocija, a svaki loš dan i svaki simptom učinit će da se osjećaju još pesimističnije i neraspoloženije. Dakle, sve buduće mame u znaku Raka očekuje ne baš bajna trudnoća.

Djevica

Djevice su poznate po tome što su sramežljive i mrze biti u centru pažnje i upravo zato neće baš uživati u trudnoći - svi će željeti razgovarati s njima, dodirivati ih, postavljati im osobna pitanja. Ako si rođena u ovom znaku, sve što želiš je malo privatnosti, a to za vrijeme trudnoće vjerojatno nećeš dobiti.