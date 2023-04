Spavali smo skupa, mjesecima flertali i povezali se, a onda je našao drugu. Jesam li sve umislila?

Bok, imam jednu situaciju kojoj bi samo htjela znati samo što/kako/zašto čisto da mogu razbistriti glavu. Radni kolega 10 godina mlađi od mene, cijelo ljeto je koketirao sa mnom, nabacivao mi se cijelo ljeto, negdje sam popustila pošto mi je fizički bio atraktivan i završili smo u krevetu. Dan nakon sam otišla na put i vratila se mjesec dana nakon. Opet smo počeli s flertanjem i dogovaranjem kad će doći kod mene doma. To zadnje se dogodilo u 10. mjesecu. Nakon toga malo kao da je glavom bio odsutan i čak je na jedan moj poziv da dođe rekao da je umoran. Nedugo nakon toga sam pitala šta ćemo, odgovorio mi je samo bez obaveza i ja sam pristala jer tad mi je to odgovaralo, i skrivali smo se od svih, jer kao ipak smo radni kolege i imamo par zajedničkih dobrih prijatelja. I dalje smo se viđali na istim mjestima, ispijali kave, čak smo i dvije, tri smjene odradili skupa, i to sve izgleda tako da malo koketiramo, on uporno kad god ima priliku me grli, dodiruje, uvijek neki fizički kontakt. Par puta kad smo ostali solo, pričali bi o svemu, on mi je ispričao svoj poslovni plan, o problemima u obitelji, šta ga muči, šta sve treba obaviti, o tome kako voli svoju sestru i mamu, stvarno, teme su nam svakakve, ali i zezamo se i šaljemo si smiješne videe i imamo interne fore. Otišao je na godišnji odmor u drugu zemlju, nazvao me samoinicijativno da mi pokaže smještaj, da mi kaže kako je i slično tome i ja sam, kad se vratio, osjetila neki nalet emocija. Nisam mu ništa rekla i dalje sam se isto ponašala, ali nekako kao da sam imala osjećaj da možda nešto bude. Nikakav seks nismo od 10. mjeseca imali, samo se svodilo na dogovaranje preko poruka, ali paralelno s tim bi i dalje lijepo pričali uživo, doslovno smo pričali po dva sata bez da bi skužili koliko vrijeme brzo prolazi. I to je sve trajalo do prije mjesec i pol, kad smo se nešto porječkali, ali se i pomirili, on je meni tom prilikom nekako rekao: 'Ja ne volim ljude, niti volim da mene netko voli'. Našao je drugu, već 10-ak zadnjih dana se viđaju i ona spava kod njega, dopisuje je s njom cijeli dan i rekao je zajedničkoj našoj prijateljici da su zaljubljeni jedno u drugo (ps. Ona je od njega starija 6 godina). Mislila sam da gajimo osjećaje jedan prema drugome, da smo kliknuli, da smo se nekako i povezali, i da možda, iako se skrivamo, da jednog dana možemo popustiti i biti skupa. Ali eto, već je našao drugu, koja je fizički totalno moja suprotnost i koja je izašla iz veze i iz stana od bivšeg prije mjesec dana i kaže da su zaljubljeni. Jesam li sve to ja umislila? Jesam li pogriješila što mu nisam ništa rekla? Je li on uopće vidio u meni nešto, ali nas je sputavalo to što se “moramo” skrivati?