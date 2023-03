Imam 28 godina, nikad nisam bila u vezi niti imala intimni odnos. Kako to promijeniti?

Pozdrav, Već jedno vrijeme osjećam se nezadovoljno sa svojim životom. Imam 28 godina, nikad nisam bila u vezi niti imala intimni odnos. Bilo je poljubaca i dodira, ali nikad dalje od toga nije došlo. Imam veliku želju za tim, ali jednostavno imam strah od toga. Sram me priznati da s 28 godina nisam imala seks. Imam nekoliko prijateljica, sve imaju seksualni život, samo se ja osjećam nezadovoljno i potišteno. Prije nekoliko dana moja BFF koju volim do neba i natrag, i stvarno bih izludjela da ju izgubim, je našla momka s kojim se dobro slaže i u vezi su, te se sad ja osjećam odbačenom i nesretnom, te pomalo zavidno mada znam da ona nije to zaslužila. Voljela bih da se i meni dogodi ljubav i da napokon stupim u seksualni odnos. Ne osjećam se ružnom, te imam samopouzdanja u vezi sa svojim izgledom te imam česte ulete od strane muških, ali nikad ne uspijem otići dalje od samo razgovora. Molim Vas iskreno mišljenje i poneki savjet. Hvala.