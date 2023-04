Može li se bebi od mjesec dana dati previše dohrane?

Dobar dan, beba je bila isključivo dojena do 10. travnja. Kada je navršila mjesec dana, prije tjedan dana, nešto smo pobrkali s dojenjem tj. ja sam napravila bespotrebnu paniku te smo joj dali bočicu i pravili 150ml kako piše na uputama za AD. Jučer je bila samo na dohrani jer je od 8 do 9 bila na dojci i živčanija vjerojatno jer nema mlijeka jer smo se skroz pobrkali u ponudi i potražnji. Jučer je popila 850ml za 24h, na što mi je patronažna rekla da je previše za bebu od mjesec i tjedan dana. Postoji li mogućnost da smo sad bebi proširili želudac te da će tražiti još više hrane? Toga se najviše bojim jer imam osjećaj da on na bočicu nikada ne zna kad mu je dosta i popije sve. Svjesna sam da smo mu krivo nudili AD i da smo sebe unazadili ovih tjedan dana.