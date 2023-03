Uskoro započinje 19. Oscar® revija u CineStaru!

Zaljubljenici u film i kino s velikim uzbuđenjem čekaju najprestižniju dodjelu filmskih nagrada koju svake godine dodjeljuje američka Akademija filmskih umjetnosti i znanosti. Najstariji i najpoznatiji događaj u filmskoj industriji privlači i veliku medijsku pažnju.

CineStar već tradicionalno prikazuje izbor filmova u tjednu uoči Oscara® kako bi neki svoje favorite pogledali još jednom, a drugi se po prvi put susreli s filmovima koji su u uskom krugu najboljih već samom činjenicom da su nominirani.

Oscar® revija powered by Telemach traje od 2. do 12. ožujka u odabranim CineStar kinima, a na programu su Elvis, film o kralju rock'n'rolla s Austinom Butlerom, dugoočekivani nastavak filma Avatar: Put vode koji se primiče samom vrhu ljestvice filmova s najvećom zaradom ikada, zatim tu je i veliki hit Tom Cruisea koji je povodom izlaska „Top Gun: Maverick“ izjavio „da snima filmove za veliko platno“ i tako dodatno potaknuo publiku da najbolji doživljaj filma potraže upravo u kino dvoranama. Izdvajamo i „Duhovi otoka“ – naslov s čak devet nominacija te „Sve u isto vrijeme“ s čak jedanaest nominacija. Moći ćete pogledati i Spielbergovu autobiografsku priču „Fabelmanovi“ sa sedam nominacija, zatim dramu „Tar“ o neobičnoj skladateljici čiju ulogu nosi Cate Blanchett i razuzdanu satiru „Trokut tuge“ o klasnim ulogama – nažalost jedna od glavnih glumica u tom filmu nedavno je tragično preminula. Zatim tu je drama „Kit“ s Brendanom Fraserom za kojeg mnogi kažu da ima ulogu života, te osebujni film s Margot Robbie i Bradom Pittom „Babylon“.

Tijekom Oscar® revije, povodom 70. godišnjice Zagreb filma, u petak 3. ožujka u Kaptol Boutique Cinema bit će izložen originalni zlatni kipić koji se inače čuva u Muzeju Grada Zagreba. Podsjetimo se, „Surogat” je, i danas, vrlo zabavan animirani film Dušana Vukotića iz 1961. godine. Bio je to prvi animirani film izvan Sjedinjenih Američkih Država koji je osvojio nagradu Oscar® i do dan danas to je jedini Oscar® za neki hrvatski film.Ovo remek djelo nastalo je u skromnim prostorijama Zagreb filma u Vlaškoj ulici u vrlo kreativnoj atmosferi. 'Kakva je to bila kreativna atmosfera? Najbolje to mogu opisati usporedbom da je Zagreb film tada bio jedan veliki rock bend. Svi su živjeli u jednoj prostoriji, za jednim stolom. Gledali su jedan drugome preko ramena, svađali se, vrijeđali se i divili. I u takvom jednom savršeno kreativnom okruženju Dušan Vukotić stvorio je svoje remek djelo, film 'Surogat' – izjavio je ravnatelj Ustanove Zagreb film, Vinko Brešan.

“Surogat” traje devet minuta, a prigodno će biti prikazan prije dugometražnih filmova u prvih nekoliko dana Oscar® revije u kinu na Kaptolu.

Kino ulaznice za filmove Oscar® revije dostupne su od 23. veljače online i na blagajnama kina. Više informacija o cjelokupnom programu pronađite na: https://cinestarcinemas.hr/.

