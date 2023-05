Prvo izdanje StART UP Zagreb powered by Coca Cola - prvog tehnološkog festivala koji kroz niz lifestyle događanja tijekom četiri festivalska dana predstavlja umjetnost kroz suvremene digitalne tehnologije, održat će se u Zagrebu od 24.-27.05.2023. godine. Na samom početku, u fantastičnom prostoru galerije Francuskog instituta, bit će otvorena izložba suvremenog hrvatskog gaminga i NFT digitalnog dizajna te animacija. Građani i gosti Zagreba imat će priliku vidjeti radove 7 progresivnih suvremenih umjetnika i studija koji Hrvatsku pozicioniraju na svjetskoj karti umjetnosti i tehnologije.

Softverske tvrtke i studija: Gamepires, Uptown Records, Pine Studio, KodaDot, Under The Stairs, Michaelangelo Labs i Josip Vlah izložit će svoje radove i barem na kratko posjetiteljima omogućiti da zakorače u svijet gaminga, NFT-a i moderne tehnologije. Osim toga, tijekom trajanja izložbe posjetitelji će imati priliku, u Indie expo kutku, testirati dvije vrhunske videoigre koje su nastale u Hrvatskoj, a iza kojih stoje razvojne gaming tvrtke Reroot i Game Chuck. Izložba i Indie Expo bit će otvoreni za sve posjetitelje od 25. do 27. svibnja 2023. godine.

U sklopu projekta Game Changer, 25.05.2023., po prvi puta dodijelit će se nagrade najnaprednijim hrvatskim tvrtkama i pojedincima koji svojim radom inspiriraju i donose rast hrvatskom tehnološkom sektoru. U prvoj godini Game changer nagrade dodjeljuju se u sljedećim kategorijama: NFT Spotlight of the Year, Gaming Racket of the Year, Streamer of the Year, Eco Tech Startup of the Year, Fintech Startup of the Year, E-Commerce Transfromation of the Year, Women's Equality Leader, Esport Gg Award, Activist Against Cyberbullying, Ai Changer Of The Year, Gaming Animation of the Year, Blockchain Services Startup of the Year. Na samom kraju bit će dodijeljena i posebna godišnja nagrada Baby Unicorn 2023. tvrtki za koju se očekuje da će postati sljedeći jednorog.

Subota, 27. svibnja, rezervirana je za prvi NFT fashion show of na kojem će se predstaviti radovi Tribute Branda - jednog od najvažnijih svjetskih modnih i tehnoloških studija, baziranog u Hrvatskoj. Po prvi puta, u srcu urbanog ritma, na Zagrebačkoj špici, posjetitelji će imati priliku zakoračiti u iskustvo cyber mode. Tijekom četiri festivalska dana posjetitelje prvog festivala StART UP Zagreb powered by Coca Cola, očekuju i Digital paint jam, Work shop i još mnogo toga.

Iza ovog projekta stoji platforma Game changer - organizator prve poslovne konferencije iz područja gaminga koja je premijerno održana u prosincu prošle godine, na kojoj su posjetitelji imali priliku pogledati najnovije tehnološke trendove u poljima AI, WEB3, Ecommerce i Cyber ​​​​sigurnosti kroz kut gaminga. U samo jednom danu, s više od 750 posjetitelja, više od 80 govornika predstavili su svoje vizije trendova koji će preoblikovati svijet kakav poznajemo. Game Changer konferencija se pozicionirala kao jedno od vodećih tehnoloških okupljanja u CEE regiji.

Foto: Promo