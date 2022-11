Wellness oaza na Jadranu ima novu senzualnu ponudu koju ne želite propustiti

Ljubav pomiče planine, i ne kaže se bez veze da je romantična povezanost s osobom koju volite jedno od najsnažnijih iskustava u životu.

No, s vremenom, pod naletom svakodnevnih poslovnih i obiteljskih obaveza, kućanskih poslova, brizi za djecu, stiže rutina, taj najveći neprijatelj romantike. Ljubav i privrženost partneru trebamo iskazivati svaki dan, kroz dodire, poglede, nježnost, razumijevanje, maženje i sve one ostale sitnice zbog kojih nam je partnerski ljubavni odnos toliko važan u životu. I iako su to ključni detalji koji čine razliku i zbog čega nam je ta veza toliko značajna, za održavanje romantične iskre i strasti među partnerima ponekad nam je potrebno malo više od toga.

Treba nam vrijeme provedeno samo s partnerom, daleko od svega, vrijeme u kojem smo u potpunosti posvećeni jedno drugome. Taj odmak od rutine i svakodnevice jako je važan za zadovoljstvo i održavanje bliskosti u intimnom odnosu. Ako i sami osjećate da vam je potreban vikend bijeg, mjesto i vrijeme u kojem ćete se u potpunosti prepustiti, ponovno osjetiti onu snagu privlačnosti koja vas je spojila i povezala, donosimo prijedlog – iznenadite partnera i provedite romantični vikend tijekom kojeg ćete se opustiti i potpuno prepustiti jedno drugome.

Ponovno otkrijte senzualnu notu vašeg odnosa

Jedan od naših najboljih turističkih resorta Falkensteiner Hotel & SPA Iadera nudi pomno osmišljen wellness paket Moonlight Night Spa, ekskluzivan tretman za parove. Wellness paket Moonlight Night Spa obuhvaća različite sadržaje kroz koje ćete zaboraviti na sve probleme i stresove i uživati u savršenim romantičnim trenucima udvoje. Kada ste zajedno s dragom osobom zadnji puta otišli na masažu? Niste nikada? Možda je vrijeme da doživite jedno takvo novo i potpuno nezaboravno iskustvo.

U okviru paketa Moonlight Night Spa je ekskluzivni SPA tretman, pa tako možete birati između „King & Queen ritual“, opuštajuće masaža cijelog tijela za dvoje toplim mirisnim svijećama ili „Pjenasti ritual - Hammam ritual“, posebnu mirisnu masažu za dvoje pjenom na toplom kamenu. Svaki od ovih tretmana traju po 40 minuta, i usmjerenu su na pružanje relaksacije i opuštanja od napetosti, probuditi vaša osjetila i potaknuti osjećaj intimnosti i povezanosti.

Senzualni rituali za pamćenje

U okviru paketa je i Moonlight Spa experience koji se održava subotom navečer od 20:00 do 24:00 sata, donosi zanimljivu kombinaciju njege, opuštanja i ljubavne igre. Sastoji se od senzualnog pilinga za kožu te kako piling pravilno umasirati partneru. Piling kože djeluje opuštajuće na um i tijelo, potiče cirkulaciju, otvara pore te podrazumijeva dodire koji će zasigurno razbuktati strast. Ovdje imate prilike iskusiti senzualni i vrlo atraktivni aufguss ritual u sauni koja ima specijalni vrtložni zrak i paru, i koji će do kraja razbuditi sva vaša osjetila, a zatim se opustite u Black Spa intimnoj zoni uz svjetlost svijeća. Na kraju, sve začinite jedinstvenim iskustvom plivanja uz svijeće.

U relax zoni ovog jedinstvenog wellness iskustva postoje i zamračene sobe s ljuljačkama za opuštanje, panoramska soba za opuštanje, privatni SPA, a na raspolaganju je SPA bistro koji nudi osvježavajuće napitke i užinu.

S jedne strane okovan masivnim Velebitom, a s druge strane okupan u tirkiznom moru, Falkensteiner Hotel & Spa Iadera, Resort Punta Skala nalazi se u mjestu Petrane kod Zadra. Dio resorta čini Aquapura Spa centar s čak 6000 kvadratnim metra namijenih opuštanju i užitku. Sastoji se od šest bazena, Svijetom sauna s osobito privlačnom panoramskom zemljanom saunom s pogledom na more, turskim Hamamom koji se proteže do 700 metara kvadratnih, a tu je i Kneippov bazen, kanal s hladnom vodom te mrvljeni led.

Uz bogatu ponudu wellnessa, te raznih drugih rekreativnih sadržaja za ljubitelje aktivnog odmora, na ovom posebnom mjestu možete si priuštiti guštanje u tematskoj buffet večeri koja se sastoji od cijelog niza gastronomskih delicija iz regije Alpe-Jadran i Dalmacije.

Ekskluzivni wellness paket Moonlight Spa experience za parove u ponudi je do 18.12.2022. godine, stoga rezervirajte mjesto za sebe i svojeg partnera, relaksirajte se i proživite nezaboravne romantične trenutke sa svojom voljenom osobom.

