Osobnost kao izvor inspiracije i apsolutni trend

Kao frizeru i umjetniku, ono što je poznatoj hair stilistici Evelin Benković uvijek bilo vrlo inspirativno je osmišljavati i dolaziti do najboljeg rješenja na pitanje kako određenu osobu prikazati u drugačijem looku, ali dosljedno njenom identitetu. Upravo to je BLONDME omogućio za ovu kolekciju – da je doista s vrhunskim proizvodima moguće u rekordnom roku promijeniti boju, ali sačuvati teksturu i zdravlje vlasišta i kose. Evelin ne skriva oduševljenje tonerima iz ove kolekcije jer kako ona kaže, transformiraju kosu iz recimo bež u jako širok, prekrasan raspon tonova – od beach pa sve do gold i čokoladnih nijansi.

„U ovoj smo kolekciji uspjeli dobiti tri popuno različite osobnosti. Upakirali smo njihov izgled, outfit, energiju, stiliziranje kose, koloraciju, makeup – i dobili tri različite, a opet povezane priče. To je meni bilo jako bitno kod stvaranja kolekcije jer nismo željeli imati tri identična modela. Htjeli smo baš tri autentične osobe koje predstavljaju apsolutno sve što mi radimo i što jesmo. Tako mi vidimo ljude koji dolaze u naš salon i s kojima godinama radimo: autentične, jedinstvene, unikatne“ - dodaje Evelin.

U ovoj sasvim odvažnoj kolekciji, našla su se tri prekrasna modela. Carlos je lice s tisuću lica, totalni new age guy koji sjajno nosi buntovni street fashion. Predstavlja lice budućnosti koje inspirira. Nika je prekrasna i svojom posebnom, dugom voluminozno plavom kosom, itekako privlači pažnju. Kod Nike je korištena tehnika sjenčanja korijena te kombinacija toplo hladnih tonova. Treći model je Ivana, samozatajna, čvrsta i predivna, a njezina trendi frizura je apsolutni hit ove godine.

Integrirana Dual Bond tehnologija u cijeloj BLONDME koloraciji i proizvodima za njegu pomaže smanjiti oštećenja na svim razinama. Štiti veze unutar kose tijekom kemijskih procesa i pomaže kreirati nove veze pomoću salonske i kućne njege. Također, sastoji se od dvije tehnologije - Anti-Metal Bond Protection tehnologije i 3D Bond Creation tehnologije. Integrirana Anti-Metal Bond Protection tehnologija u svim BLONDME proizvodima za koloraciju kreira zaštitni sloj oko veza unutar kose za minimalno lomljenje i oštećenja na kosi. Anti-Metal agensi hvataju i neutraliziraju metalne ione u kosi, a 3D Bond Creation tehnologija nalazi se u svim BLONDME salonskim i poizvodima za kućnu upotrebu.

Ova kampanja savršeno opisuje rečenicu koja se ističe kao misao – “Strong bonds for strong blondes”, a besprijekorna blond kosa je rezultat koji ne izostaje.

“Ovo je osobna kolekcija, a osobnost je za mene apsolutni trend. Htjeli smo poslati poruku podrške istinskoj autentičnosti. Ne želimo beauty klonove i ne moramo biti jedni od njih. Budimo svoji i volimo se onakvi kakvi jesmo” – zaključuje Evelin.

Na sinoćnjem ugodnom predstavljanju ove hrabre i kreativne kolekcije, u zagrebačkom Mime’s-u, našle su se i brojne poznate dame poput Martine Tomčić, Lane Klingor Mihić, Sandre Bagarić, Anamarie Raič, Lucije Lugomer, Nike Turković te brojni druge.