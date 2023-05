Modne tenisice koje će idealno upotpuniti kapsulni ormar

Što je kapsulna garderoba?

Čini vam se da vam je sadržaj vašeg ormara previše i da u njemu nikada ništa ne možete naći? Kapsulna garderoba može za vas postati dragocjena inspiracija. Njezina ideja, smišljena 70-ih godina, bazira se na odabiru malog broja komada odjeće koje možete kombinirati jedne s drugima po želji. Postoji nekoliko pravila, to jest kapsulni ormar treba se sastojati od odjeće koja se slaže sa stilom vašeg života i s estetikom koju ste izabrali, sa godišnjim dobom te da se sastoji od univerzalnih elemenata. Izgleda dosta jednostavno, no u praksi može praviti probleme. Ako planirate smisliti garderobu po ovim pravilima, počnite od baze – u ovom slučaju od obuće. Opredijelite se za svestrane i mnogosezonske tenisice i platnene tenisice, pomoću kojih ćete izgraditi look u svakom ambijentu po želji.

Univerzalni modeli platnenih tenisica

Platnene tenisice su izvrsni dodatak kapsulnoj garderobi. One se odlikuju jednostavnom konstrukcijom, bezvremenom ležernošću, a pritom su ugodne za nošenje i, naravno, lako se uklapaju u stajlinge! Prava klasika u ovoj kategoriji su ikonski Converse Chuck Taylor. Je li s niskom ili visokom sarom, na standardnom ili debljem potplatu – najvažnije je da njihova platnena sara bude u univerzalnoj nijansi. Odlučite se za crnu, tamnoplavu, bež ili crvenu boju. Dok tražite svestranu opciju, izbjegavajte pak izražajne printove. Fanovima malo teže forme preporučujemo i platnene tenisice Vans Old Skool ukrašene karakterističnim valom sa strane. Crni model će se slagati s apsolutno svim, od traperica do lepršavih haljina. Možda razmišljate o modelu koji je između platnenih i običnih tenisica? Izaberite Nike Blazer, čija je inspiracija izgled obuće za košarku. Odlučite se za bijelu saru, koju će logo Swoosh u vašoj omiljenoj boji učiniti raznolikijom!

Kapsulna garderoba i tenisice

Kapsulni ormar može se izgraditi od elemenata unisex jer oni omogućavaju najširi izbor stajlinga. U grupu ovakvih tenisica sigurno spadaju adidas Stan Smith. One su ostvarenje klasike u vidu jednostavnih tenisica na niskom potplatu – ukrašenih šarenim detaljem na peti i karakterističnom perforacijom na bokovima. Sličnu formu imaju adidas Gazelle, koje su još jedna univerzalna opcija, no namijenjena onim koji više vole da njihov stil migrira u pravcu sportsweara. Utrojena pruga na sari i pomalo savijeni potplat su znakovi raspoznavanja ovog modela – koji ćete naći u više boja, ne samo u bijeloj!

Na kraju, obavezno trebamo spomenuti ikonske tene Nike Air Force 1. One su masivniji model, postavljen na deblji potplat (ili čak na platformu, ako se ona uklapa u vašu esetiku), koji će se dokazati u kombinaciji s oversize odjećom – praktično cijele godine.

