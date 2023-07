Koje greške najčešće pravimo u njezi kose? Evo kako dobiti obnovljenu i jaču kosu

Sigurno je da nema žene na svijetu koja ne želi imati sjajnu i zdravu kosu. Međutim, pored svih tretmana kojima žene podvrgavaju kosu, nije lako da ona ostane zdrava i jaka. Evo koje sve greške pravimo u njezi kose i kako da ih izbjegnemo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Prvo i najvažnije pravilo je da nikad ne miješamo toplo i hladno. Da ne feniramo kosu najvećom toplinom fena, da ne peglamo kosu, niti je uvijamo dok je mokra. Ovo slabi vlasi i dodatno ih “cijepa” te je to najveća greška koju pravimo. Zato, dobro osušite kosu prije nego što na nju prislonite bilo koji topao alat za oblikovanje.

Pogrešna temperatura vode

Tuširanje toplom vodom je umirujuće i opuštajuće, ali izbjegavajte ekstremne temperature vode kada perete kosu. Vruća voda može skinuti esencijalna ulja s kose, što je zauzvrat isušuje i čini lomljivijom. Najbolje je da kosu peremo mlakom vodom. Mlaka voda je više nego dovoljna da stimulira cirkulaciju u korijenu kose i ukloni svu prljavštinu s kose.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Recite DA njezi prije pranja

Da bismo spriječili prekomjerno opadanje kose, kosu trebamo dobro počešljati prije pranja. Mokri folikuli dlake su krhki i skloni su petljanju. Četkanje kose dok je mokra uzrokuje ozbiljna oštećenja i korijena kose i vrhova, što dovodi do lomljenja. Zato, počešljajte kosu prije pranja. Četkanje kose od korijena do vrhova odgovara kosi i doprinosi sjaju, tako da joj četkanje jednom ili dva puta dnevno može odgovarati.

Ipak, svi smo doživjeli da nam vrhovi kose izgledaju zapušteno i “rascvjetalo”. Kada se vrhovi kose “pocijepaju”, potrebno je mnogo truda da bi ponovo izgledali zdravo. Ali i za to postoji rješenje – Elseve Bond Repair njega prije šamponiranja obnavlja kosu iznutra i potpuno i to uz pomoć formule s limunskom kiselinom koja je važan sastojak ovog novog proizvoda koji je sada stigao i kod nas. Nanesite Elseve Bond Repair njegu prije šamponiranja na vlažnu kosu, od tjemena do vrhova. Ostavite da djeluje 5 minuta, temeljito isperite. Nastavite rutinu sa šamponom iz iste linije, a potom stavite i Bond Repair balzam.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.





Recite NE tvrdim ručnicima i grubom sušenju

Jako trljanje kose ručnikom ili korištenje ručnika koji ima grubu teksturu oštećuje vrhove kose, čineći ih suhom. Uzrok lomljenja čini da pramenovi kose gube svoj sjaj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Umjesto toga treba nježno pritiskati mekani ručnik uz kosu i samo istisnuti višak vode iz vlasišta.

Spavajte s blago vezanom kosom

Ako spavamo s raspuštenom kosom, ona će se lakše mrsiti i izlomiti. Zato ujutro, ovakva kosa zahtijeva nove tretmane i novo “maltretiranje”, jer često žurimo i nemamo vremena za nježna i lagana četkanja.

Zato je važno kosu vezati prije spavanja u slabiji konjski rep ili blagu pletenicu. To će spriječiti da nam se kosa mrsi i izlomi.