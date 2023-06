Izvrstan steak uz hladne umake od svježeg bilja, pečene paprike, dijon senfa i jabuke

Prave ljubitelje mesa dodatno će razveseliti SPAR-ov Tann program. Riječ je o progamu u kojem pravi mesoljupci mogu naći najbolje komade mesa, odnosno cijeli asortiman različitih i sjajnih steakova koji će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Zahvaljujući suradnji s austrijskim proizvođačima, SPAR nudi provjereno podrijetlo i svježinu svojih steakova. Proizvodnja na šest lokacija u svakom trenutku osigurava maksimalnu brzinu i najkraći put isporuke svježeg mesa od proizvodnje do polica u trgovinama, a to naravno zna i Tomislav Špiček, koji je u ovoj epizodi BBQ majstorija sa Špičekom by SPAR, ugostio glumicu Petru Dugandžić i najavio jedno pravo muško roštiljanje.

„Danas radimo steakove, a obično uz steakove ide muška ekipa. Nisam želio sugerirati da žene to ne vole, ali mi se nekako to uvijek više veže uz muškarce', objasnio je slavni chef.

'Imamo ove sjajne steakove iz Tann programa SPARA. I uz to sam planirao jednu lijepu salatu s rikolom, grejpom, tostiranim pinjolima kako bismo imali malo blažu verziju salate uz meso. Još ćemo napraviti i tri vrste hladnih umaka. Ovi steakeovi su odležali 10 dana i spremljeni su u vakuumu bez prisustva zraka, što znači nema oksidacije i nema gljivica“, objasnio je slavnoj glumici omiljeni chef.

Špiček je Petru naučio kako najlakše narezati češnjak, ali i još pokoju tajnu savršenog roštilja, koju i vi možete iskušati i uživati u BBQ majstorijama sa Špičekom, a recepte potražite u nastavku.

Hladni umak od svježeg bilja ( chimichurri umak )

50 g svježeg peršina

50 g svježeg korijandera

1 žlica svježe sjeckanog origana

1 glavica ljubičastog luka

3 režnja češnjaka

80 ml vinskog octa

100 ml maslinovog ulja

1 svježa jalapeno papričica

Sol

Sve sastojke sitno nasjeckajte nožem. Dodajte maslinovo ulje, vinski ocat i sol po želji te žlicom promiješajte. Stavite u hladnjak na pola sata.

Pikantni umak s pečenom paprikom, tostiranim kruhom i bademima (romesco umak)

200 g Spar pečene paprike

4 režnja češnjaka

150 g kruha

100 g listića badema

1 žlica dimljene crvene slatke paprike

100 ml maslinovog ulja

Sol

Šnite kruha prepecite na roštilju i pustite da se ohlade. Također, bademe prije miksanja treba tostirati. Sve sastojke stavite u blender, posolite po želji i dobro izmiksajte u jednoličnu smjesu. Dobiveni umak stavite na hlađenje pola sata.

Hladni umak od dijon senfa i jabuke

3 žlice dijon senfa

2 jabuke

100 ml maslinovog ulja

1 jušna žlica meda

Sok od jednog limuna

1 jušna žlica zrnatog senfa

Sol

Jabuke ogulite i očistite od sjemenki. Meso jabuke narežite i stavite u blender. Dodajte maslinovo ulje, dijon senf, sok od limuna, med i lagano posolite. Dobro sve izmiksajte. Na kraju u umak ručno lagano umiješajte zrnati senf.

Salata od komorača, rikole i grejpa

2 komorača

200 g rikole

1 crveni grejp

50 g tostiranih pinjola

50 ml maslinovog ulja

50 ml aceta balsamica

Sol

Komorač narežite na ploške i stavite u hladnu vodu s ledom. Grejp očistite od kore i izrežite filete bez opne. Rikolu operite i dobro posušite. U veću zdjelu za serviranje stavite rikolu. Na rikolu dodajte komorač i grejp te sve posipajte tostiranim pinjolima. Začinite sve sa soli, maslinovim uljem i acetom.

Steakovi iz Tann programa

T-bone

Tomahawk

Ramsteak

Rib-eye

Steakove posolite i stavite peći na grill, okrenite, još kratko pecite do srednje pečenog.

Izvadite s grila, narežite i poslužite.