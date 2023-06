Glazbeni spektakl 'Rock Opera' na turneji Hrvatskom

Nakon rasprodanih koncerata diljem regije, najveći glazbeni simfo-rock spektakl na ovim prostorima, ‘Rock Opera’, organiziran u zajedničkoj suradnji međunarodnog simfonijskog orkestra, big banda i zbora, ove godine kreće i na turneju po Hrvatskoj. Zagreb (26. listopada), Rijeka (27. listopada) i Varaždin (28. listopada) gradovi su u kojima će publika imati prilike uživati u najvećim rock'n'roll hitovima, koji će zaživjeti u potpuno drugačijem ruhu simfonije.

Program koncerta sadrži čak 22 glazbena hita rock grupa, čija su imena uvrštena u enciklopedije svjetske i domaće glazbene scene 20. stoljeća. Koncertom se odražava duh autora i jedne slavne rock epohe, u kojoj su mnoga poznata imena ušla u rock'n'roll kuću slavnih, kao i vremena kada su nastali nenadmašni hitovi i ‘’himnični’’ refreni, koji su se prenosili ‘s koljena na koljeno’ od 70-ih godina pa sve do danas.

Sama činjenica da čak 50 izvođača na pozornici izvodi glazbu bandova poput Led Zeppelin, Queen, Deep Purple, The Doors, AC/DC, Pink Floyd, Toto, The Rolling Stones, The Beatles, Tine Turner, Prince-a i drugih svjetskih imena, već stvara dojam da se radi o najvećem glazbenom rock spektaklu na našim prostorima.

Neobičan spoj klasičnog rocka, jazz-a i opere doveo je do toga da ‘Rock Opera’ već nekoliko godina spaja, ne samo glazbene žanrove, već i različitu publiku. Dirigent i autor glazbenih aranžmana, Fedor Vrtačnik, međunarodni simfonijski orkestar, big band, solisti i rock band obećavaju, tijekom 120 minuta, povratak u vremena kada se odraslo uz ‘’dobri stari rock’’.

Ulaznice za ovaj ekskluzivni glazbeni program dostupne su putem sustava Eventim.