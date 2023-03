Obožavamo: 15 romantičnih bluza i košulja za svaki proljetni look

Prvi topliji dani te raskošne kolekcije modnih brendova najavili su nam dolazak nove sezone, a to ujedno znači i da je vrijeme za određene promjene unutar naših ormara. I ovog nas proljeća čeka mnoštvo zanimljivih trendova i noviteta koji će sasvim sigurno unijeti dašak osvježenja u našu garderobu i olakšati nam osmišljavanje razigranih proljetnih outfita.

S obzirom na to da prvi proljetni dani sa sobom nose i česte promjene vremena, neki će se zimski favoriti zadržati u našim ormarima još neko vrijeme, no sada je idealna prilika da napravimo malo mjesta i za sve one komade koji će začiniti naše svakodnevne kombinacije.

U moru trendova i noviteta i ove su se sezone istaknule svestrane bluze i košulje koje su savršeni dodatak svakoj garderobi, osobito kada je riječ o poslovnom odijevanju. Novi modeli začinjeni su zanimljivim detaljima i izgledaju zaista sjajno pa će sasvim sigurno pronaći svoje mjesto do svakog ormara.

Od klasičnih košulja koje su basic komad unutar poslovne garderobe pa do romantičnih bluza koje će unijeti dozu ženstvenosti u svaki look, u proljetnim kolekcijama high street brendova svatko će pronaći svoje favorite.

Prednost ženstvenih bluza i košulja je u tome što se s lakoćom uklapaju u svaku garderobu, a mogu se nositi kao dio ležernih ili pak formalnijih kombinacija. Lako se kombiniraju, a dobro će izgledati i uz jednostavne traperice, kao i uz elegantne suknje.

Bez imalo sumnje, bluze i košulje i ovog će proljeća biti među najpoželjnijim modelima za kreiranje efektnih svakodnevnih kombinacija, a u aktualnoj ponudi high street brendova ističu se modeli u neutralnim i vibrantnim bojama, kao i oni začinjeni zanimljvim uzorcima i izgledaju zaista odlično. Neke od naših favorita izdvajamo u nastavku.

H&M, 20 eur

Klasična ženstvena košulja u upečatljivoj zelenoj boji.

H&M, 20 eur

Košulja oversized kroja s prugastim printom.

H&M, 20 eur

Široka cvjetna bluza u stilu tunike odličan je izbor za romantične proljetne kombinacije.

H&M, 30 eur

Elegantna i upečatljiva košulja od satena, s efektnim printom.

Mango, 50 eur

Romantična košulja s vezom i volanima začinit će svaki look.

Mango, 36 eur

Jednostavna košulja od 100 % liocelnih vlakana u trendi ružičastoj nijansi.

Mango, 26 eur

Plisirana cvjetna bluza od lepršave tkanine. Super će izgledati uz traperice.

Mohito, 28 eur

Upečatljiva košulja sa cvjetnim uzorkom. Osvježit će svaku kombinaciju.

Mohito, 35 eur

Ženstvena i romantična bluza s efektnim volanima u nježnoj ružičastoj nijansi.

Reserved, 40 eur

Bluza ležerna dizajna izrađena od tkanine s originalnim cvjetnim uzorkom.

Reserved, 36 eur

Košulja ležerna dizajna izrađena od obične tkanine s visokim udjelom liocelnih vlakana.

Reserved, 30 eur

Pamučna bluza ležerna dizajna s rupičastim vezom.

Zara, 30 eur

Pamučna bluza s vezom, u stilu tunike. Idealna za ležernije kombinacije.

Zara, 30 eur

Elegantna bluza s čvorom i upečatljivim uzorkom začinit će svaki outfit.

Zara, 26 eur

Košulja od poluprozirne tkanine s floralnim motivima. Lepršavog kroja.