Krcata zagrebačka špica oduševila je posljednjeg vikenda u svibnju

Top ili flop?

Iza nas je i posljednji vikend u promjenjivom svibnju, a sudeći po modnim kombinacijama na ulicama glavnog grada, čini se i kako je konačno došlo pravo proljeće. Tako su ovaj vikend dominirali 'it' uzorci: od cvjetnog do kariranog uzorka, ali i komadi i modni dodaci u jarkim i veselim bojama. Sve to nije promaklo budnom oku našeg fotoreportera Danijela Pavelića. Tko je najbolje pogodio?