Top ili flop? Slavne dame koje obožavaju nositi čarape na sandale i natikače

Nesvakidašnja kombinacija

Baš kad pomislimo da smo vidjele sve kada je moda u pitanju, slavne nas dame uvijek uspiju iznenaditi, a ovog su nas puta iznenadile pomalo nesvakidašnjim kombinacijama - neke od njih 'uhvaćene' su kako nose čarape na sandale i natikače. Iako je to obuća koja je prije svega zamišljena da ju nosimo na bosu nogu, slavne dame često možemo vidjeti van dužnosti, ali i na crvenim tepisima, kako spajaju ovu nespojivu kombinaciju. To je look koji bismo prije nosile po kući nego negdje u javnosti, no u posljednje vrijeme to je definitivno postao trend. Od Kendall Jenner do Katy Perry, evo koje sve slavne dame nose čarape na sandale i natikače - što ti misliš o ovom stilu?