Moda na +35: 5 savjeta što odjenuti kad je vani 'pakleno' vruće

Sjećaš se kad smo zimus jedva čekali ljeto i kratke rukave. Sad kad je ljeto konačno u punom zamahu dočekao nas je toplinski val pa temperature prelaze i 35 stupnja Celzijeva. Ne pomaže tu ni hladovina pa ni klima, a jedan od najvećih problema 'paklenih' dana jest što obući. Jače se znojimo pa je i preodijevanje češće.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Onima koji su trenutno na godišnjem odmoru uz more sigurno je malo lakše jer ne trebaju toliko promišljati o outfitu. Bez problema 'nabace' lepršavi komad na sebe i spremni su. Onima koji rade ipak je malo teže jer u gradu nije lako izdržati visoke temperature, posebno radiš li na otvorenom.

Da trebamo piti dovoljno vode, držati se hlada, obavezno nanijeti zaštitni faktor te ponijeti sunčane naočale i/ili šešir znaju svi. No evo nekoliko modnih pravila uz koje bi trebala lakše podnijeti toplinski udar. Zapravo, sve vruće dane pred nama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Možda ih znaš, no nije ih na odmet ponoviti – a i Instagram 'uskače' kao modna inspiracija.

POGLEDAJ VIDEO: Joga s Tanjom- joga za opuštanje

Biraj prozračni pamuk

Ovih dana zaboravi na tamne majice ili sintetičke komade. Na visokim temperaturama najbolje je nositi prozračni pamuk ili lan – idealno u bijeloj. Bijela boja ističe preplanuli ten, ide uz sve kombinacije te je baš volimo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Tragovi od znojenja mogli bi također biti manje vidljivi. Stoga, ako si u pohodu za novim ljetnim komadima, obavezno čitaj sastav, odnosno provjeri materijal. Lepršavo i lagano ovih je dana apsolutni 'must-have', a prozračnim bijelim komadima možeš se ogrnuti i na plaži kako bi se zaštitila od sunca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Bez naramenica, molim!

Zbog pojačanog znojenja – i neugodnih tragova – ovih dana su posebno poželjne haljine i majice bez naramenica. Ima ih u najpopularnijim high street trgovinama i lako se spajaju s lepršavim hlačicama ili suknjom. Ondje možeš pronaći i šarmantne haljine bez naramenica u raznim bojama i krojevima, a mi ćemo ponovno svoj glas dati bijelim modelima. Jasno ti je zašto. Ukratko: komadi bez naramenica itekako mogu biti elegantni te kao stvoreni za užaren gradski asfalt. Zahladi li navečer, lagano preko možeš 'isfurati' blejzer ili traper jaknu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Prekrasni kompleti

Ljeti volimo jarke boje, no čini se da se tijekom toplinskih vala mnogi vraćaju jednobojnim komadima. Posebno su nam upečatljivi kompletići, odnosno kombinacija suknje i lanene košulje ili topa. Jednostavno, a efektno. Naravno, kroj i duljinu izaberi ovisno svojim preferencijama i prigodama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Suknja je uvijek dobra ideja

Neke kombinacije smatramo ljetnim klasicima. Tu prvenstveno mislimo na spoj suknje i majice bez rukava ili košulje. Izaberi dužu suknju s nekim uzorkom, a sve 'začini' jednobojnom majicom i sigurne smo da ćeš se osjećati dobro. Svaka žena može pronaći model suknje koji je odgovara. Kad smo kod suknji, traper suknja je neizostavan dio ljetne garderobe. Voljet ćeš je i tijekom ljetnih dana jer uz nju možeš kombinirati majice i košulje raznih krojeva. Još samo sandale ili natikače i spremna si! Sve bi mogla upotpuniti torba u jarkoj boji.

Lepršave midi haljine i kombinezoni također su dobra ideja

Midi haljina je sjajan komad za ljeto jer dolazi u različitim bojama i krojevima i pristaje u svim prigodama. Bez problema je možeš nositi na posao uz elegantne sandale i torbu, ali i u večernjim izlascima. Nas su ove sezone posebno oduševili modeli s cvjetnim uzorkom.

Toplinski val bi i uz kombinezone mogao biti manje nesnosan. Biraj lagane i prozračne materijale te svijetle boje. Uz nekoliko midi haljina i kombinezona u ormaru visoke ti temperature ne bi trebale zadavati toliko muke.

P.S. – pripazi na odabir obuće. Biraj udobne i čvrste sandale u kojima će se noga manje znojiti. Nema ništa gore od hodanja u neudobnoj i tijesnoj ljetnoj obući, zar ne? Bolje je izabrati kvalitetnije modele s remenčićima koje čak možda možeš nositi više sezona.

Frizura? Prirodni look, brzinska punđa ili visoki rep. Šminka? Što manje, to bolje! To je valjda recept za preživljavanje vrućih tjedana. S puno vode i hlada.