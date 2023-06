Prelistavajući društvene mreže, naletjele smo na profil pod imenom petit_fil_ gdje smo pronašle zanimljive kreacije- majice, topiće, haljine, personalizirane šalove koji su nam privukli pažnju. Favorit nam je bila prozračna ručno rađena haljina za plažu, koju definitivno želimo imati ove sezone u svom ormaru. Saznale smo da iza ovog modnog brenda stoji Čitlučanka Mateja Filipović. Po struci inženjerka prometa, ipak se odlučila za svoju veliku strast i upustila se u modni svijet u kojem odlično 'pliva' već više od pet godina. Upravo je Mateja dizjanirala haljinu Ivane Knoll za lanjski SP u Kataru, koja je oduševila i strane medije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Možeš li nam otkriti tko je zapravo Mateja Filipović i kako je završila u svijetu mode jer to nije primarno bio tvoj odabir, zar ne? Završila si potpuno drugačiji fakultet.

Mateja Filipović je zaljubljenica u modu, ali ne i u modne trendove, djevojka koja je iz ljubavi prema modi krenula sama osmišljavati i šivati odjevne komade za sebe i svoje prijateljice. Ostalo su odradile društvene mreže i ja u tandemu. Za svoj posao kažem da sam scenarist, redatelj i kostimograf. Puno rada truda i ulaganja, ali nije teško kada se radi ono što se voli, onda to ljudi i prepoznaju. Po struci inženjer prometa, ali me strast odvela u drugome smjeru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Mateja Filipović u jednoj od svojih kreacija

Kada si osnovala Petit Fil i zašto baš to ime?

Brand Petit Fil je nastao krajem 2018. godine, kada sam napravila Instagram profil te krenula objavljivati svoje kreacije. Krenula sam raditi prve kolekcije, te svoju viziju pretvarati u prave male projekte koji su imali priču u pozadini. Nisam pratila trendove, radila sam kreacije u svom stilu, unikatne limitirane proizvode koje su ljudi prepoznali. Danas osim što haljine mogu kupiti, žene mogu i izajmiti moje haljine na Rent4style kojeg je pokrenula Matea Miljan. Petit Fil na francuskom znači mali končić, ime je osmislio moj brat, Fil je išlo uz moje prezime i nekako se sve poklopilo. Danas me svi zovu Peti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Koji su bili najveći izazovi s kojima se susretala na svom putu u poduzetničke vode?

Moderno doba i društvene mreže su nam dale priliku da svi možemo prezentirati sebe i svoj rad, što smatram velikim plusom, jer je moj posao prvo krenuo na Instagramu. Ali moram priznati to mi je bio najveći izazov, kako se istaknuti u moru sličnih profila, razlikovati od drugih i biti zamijećena. To mi je nekako najveći izazov od samoga početka bio, ali sam se držala sebe i svojih ideja nisam slušala druge niti pratila što drugi oko mene iz slične branše rade. Mislim da je na kraju to urodilo plodom, svoja sam od samog početka. Kada nešto radim, ne radim to jer to rade svi, ja ako radim neki proizvod radim to jer volim da je moj unikatan i autentičan.

Nedavno si predstavila novu kolekciju? Što se sve nalazi u njoj? Što ti je bila inspiracija?

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Moja nova kolekcija pod nazivom #imadeyourclothes je kolekcija osmišljena za plažu, u kolekciji se nalaze haljine i topovi za plažu. Već godinama imamo popularan model haljine za plažu koji djevojke nose i iznova naručuju, te se uvijek traži koji komad više, tako da sam odlučila djevojke nagraditi novim modelom haljine za plažu kako bih osvježila svoj dosadašnji rad. Ja sam duša južnjačka i imam u sebi tog morskog duha, naša Hrvatska obala je toliko lijepa zato smatram da bih nas sve mogla inspirirati da svoje ideje pretvorimo u poslovne pothvate.

Tvoja prošlogodišnja ljetna haljina jedna od najtraženijih modela. Što misliš da je tajna uspjeha? Je li to haljina koja baš stoji svima ili?

Kada sam krenula šivati, prva haljina koju sam sama dizajnirala i skrojila je bila haljina za plažu, haljina je bila za prijateljicu, nije bila na prodaju.Kada sam objavila fotografiju na Instagramu dogodio se veliki boom, djevojke su poludjele za haljinom i tako je krenula čitava priča. Svaki sezone se iznenadim koliko je tražena i da ima toliko prostora na tržištu za nju. Tako da mi je to najveća nagrada, da od toliko proizvoda i fast fashion brandova djevojke žele upravo moju ručno izrađenu haljinu. Većina mojih modela je oversized, ja volim nositi takve stvari i vidim da odgovara dosta žena, jer takvi modeli odgovaraju više veličina. Ali to nije s namjerom napravljeno, to je moj osobni stil. Tajne nema, bitno je raditi to s ljubavlju i u svom stilu pa će to i publika prepoznati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Tko su žene koje odabiru Petit Fil, po tvome mišljenju?

Žene koje nose moje kreacije su ljubiteljice unikatnih stvari, ja samo mogu reći da sam sretna jer mi se kupci vraćaju, to mi je najveća nagrada kada su moje klijentice zadovoljne.

Kakvi su ti planovi? Imaš li još neostvarenih želja vezanih uz tvoj brand?

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Ja uvijek sebi pomičem granice i razmišljam unaprijed, skupljam ideje, pravim bilješke i onda kada bude pravi trenutak složim sve u jednu priču. Tako da imam dosta stvari koje još želim napraviti, želim rasti i razvijati se u ovom pravcu. Nekad nije lako jer na nama ženama je veliko breme ja bih rekla, očekuje se od nas da smo ostvarene u svakom smislu. Mi nosimo velik teret, ali zato smo posebne, 3u1 kako Rozga kaže žena, majka, kraljica, ja bih rekla žene, majke, poduzetnice.