Šest trikova za savršene outfite tijekom promjenjivih proljetnih dana

Prvi proljetni dani često su obilježeni promjenjivim vremenom pa je tako jedan dan sunčano i toplo, a već drugi dan vjetrovito i prohladno. Uz takve vremenske (ne)prilike pravi je izazov osmisliti modne kombinacije koje će istovremeno biti i praktične i trendi.

Iako nakon duge i hladne zime svi već jedva čekamo da uskočimo u lagane i lepršave proljetne kombinacije, ovaj prijelazni period ipak iziskuje slojevito odijevanje i pomno promišljene odjevne komade.

Tijekom ovog perioda dobro je biti maštovit te se igrati slojevima, kombinirati pletivo i lepršave komade poput haljina i suknji i za svaki slučaj uvijek uz sebe imati baloner ili proljetnu jaknu. Također, nije naodmet još neko vrijeme u ormaru zadržati niske čizmice koje će savršeno izgledati uz midi haljinu ili plisiranu suknju, a ujedno su jako funkcionalne i efektne.

Prije nego nam stignu oni najtopliji dani, proljeće je tu da nas natjera da se malo poigramo modom i svojim svakodnevnim kombinacijama. U nastavku ti otkrivamo nekoliko sjajnih stilskih trikova koji će ti olakšati osmišljavanje upečatljivih i udobnih outfta tijekom prohladnih proljetnih dana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Biraj jarke boje

Jarke i vibrantne boje jedan su od najvećih trendova ovog proljeća, a komadi u takvim vedrim nijansama začinit će i onu najjednostavniju kombinaciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Mango, 46 eur

Zara, 70 eur

Poigraj se uzorcima

Upečatljivi komadi s uzorcima na najbolji će mogući način istaknuti da je proljeće, a i ove sezone među najpopularnijim uzorcima našli su se cvjetni motivi, točkice, karirani print te geometrijski uzorak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Zara, 26 eur

H&M, 20 eur

Mango, 30 eur

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Začini kombinaciju floralnim komadima

Proljeće je sinonim za cvjetni print, a riječ je o modnom trendu koji vjerojatno nikada neće izaći iz mode. Komadi s floralnim motivima uvijek djeluju neodoljivo i šarmantno te će se s lakoćom uklopiti u svačiji stil.

COS, 150 eur

Mango, 50 eur

Nikad nije prerano za pletene torbe

Ne trebaš čekati ljeto da bi iz ormara izvadila svoje omiljene modne dodatke i komade od prirodnih materijala. Za topliju sezonu najbolji su izbor rafija, lan, svila i saten. Pletene torbe u stilu cekera savršeno će upotpuniti baš svaki look i dati mu dašak proljetne razigranosti.

Zara, 100 eur

Zara, 30 eur

Suknje i haljine kombiniraj s tajicama

Iako je vani još uvijek prohladno i vjetrovito, to ne znači da već sada ne možeš početi nositi svoje omiljene haljine i suknje. Kako bi ti bilo toplo, ispod haljine odjeni tajice, a cijeli look možeš začiniti kaubojskim čizmicama koje su ovog proljeća jako IN.

Mango, 23 eur

Dodaj romantične detalje

Puf rukavi, šarmantni gumbi, neobični izrezi, volani i mašne samo su neki od detalja koji mogu osvježiti svaku kombinaciju, a ove su sezone i jako trendi. Uz romantičnu bluzu širokih rukava ili suknju s volanima, svaki će tvoj outfit djelovati jako efektno.

H&M, 30 eur

Mango, 50 eur

Mango, 60 eur